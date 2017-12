Si aparece la oferta por el Ruso no pondrán ninguna barrera

Diego Rodríguez busca cambiar de aire. El arquero sabe que no tendrá continuidad porque para Leo Fernández, el arquero titular es Jeremías Ledesma. Desde el entorno del jugador le están buscando un nuevo destino. Asomó en el horizonte de las posibilidades el nombre de Deportivo Cali de Colombia. Por ahora no hay nada en concreto. Eso sí, en Arroyito le manifestaron anoche a este medio que "si llega una oferta, la analizaremos. Pero no habría problemas en cederlo porque a ninguna de las partes les sirve que esté en el banco porque se viene de hacer una inversión importante para adquirir parte de su ficha". Está claro que los días están contados para el Ruso, quien a su vez sólo piensa en tener continuidad. Y en el canalla, ya sabe que no será posible. Al menos por el momento.