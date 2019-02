Si de autocrítica se trata, Fabián Rinaudo la hizo. No se sabe si puertas adentro en el vestuario, pero sí frente a la prensa. "Ser un desastre y ganar no es el objetivo", tiró el volante central. Una alusión clara al disconformismo que existe por la falta de resultados, pero también por el funcionamiento del equipo.

"Creo que va todo de la mano. Para alcanzar una victoria tiene que haber una mejora individual y colectiva. Si somos un desastre vamos a estar más lejos de ganar. A veces funciona un buen resultado sin funcionamiento y viceversa, pero nosotros vamos en busca de todo. En lo personal me encantaría mejorar el juego más allá de que uno juega para ganar, pero me gustaría ver un buen funcionamiento para poder coronarlo con una victoria", agregó Fito después de lo que fue el pobre partido ante Tigre y ya con el choque contra Lanús encima.

Y agregó: "Un punto se puede valorar de diferentes maneras. Si hacés un gran partido el punto se valora de una determinada manera, ahora, si sos un desastre, el empate no tiene ningún valor. Pero el objetivo no es ser un desastre y ganar, sino conformar un equipo, jugar bien, consolidarnos, tener actitud y ganar".

Fito entiende que el equipo debe "encontrar la victoria rápidamente", además de "mejorar el funcionamiento, porque por momento logramos llevar a cabo lo que entrenamos pero por momentos no. Me parece que el último resultado evidenció un poco la falta de contundencia y de juego. Quizá sea un déficit nuestro el no poder encontrar el rendimiento en los primeros tiempos porque nos lleva demasiado encontrarle la vuelta al rival".

El volante reconoció que tras el partido con River se había generado una expectativa en los hinchas que no encontró correlato con lo que el hecho frente a Tigre. "Eso pasó y es una debilidad nuestra. No tiene nada que ver que sea River o Tigre porque en todos los partidos nos pasó lo mismo. En los primeros 45 también hacemos cosas buenas pero está claro que hay que mejorar. No sé si es desatención, si es juego, si es la marca, en lo personal creo que es en todo. Hay fallas y tenemos que prestar más atención, trabajar más en ese punto para corregirlo rápidamente porque no nos está alcanzando, ni para sostener el resultado y tampoco para darlo vuelta", dijo.

Mañana el canalla jugará con otro esquema, pero Rinaudo entiende que allí no está el quid de la cuestión. "En lo personal no me cambia mucho, pero quizá puede modificar el funcionamiento del equipo. No lo sé. Veremos qué sucede en el partido. Lo que puedo decir es que tanto con Ortigoza, como con el Colo (Gil) me siento bien. No se trata de sentirse mejor o peor porque lo que buscamos es el funcionamiento del equipo. Después, va en gustos. A algunos le puede gustar más con dos en el medio y a otros con tres, pero lo importante es funcionar mejor y que logremos el objetivo que todos queremos, que es la victoria", reflexionó.