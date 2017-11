Se suicidó un acusado en el Fifagate

Alejandro Burzaco, el ex CEO de TyC Sports, acusado en medio del escándalo del Fifagate por pagar sobornos, ayer declaró en Nueva York que coimeó a dos ex funcionarios del programa Fútbol para Todos y uno de ellos, el abogado Jorge Delhon, se suicidó arrojándose a la formación de un tren en Lanús luego de conocerse la noticia. El otro es Pablo Paladino, ex coordinador del programa gubernamental, quien fue acusado y sobreseído por los manejos de dichos fondos.

Burzaco cumple prisión domiciliaria en Nueva York y declaró ayer como testigo en el segundo día del juicio que se lleva adelante al ex presidente de la Confederación de Brasil, José María Marín; el ex de la Conmebol Juan Nagel Napout y el ex de la Federación Peruana Manuel Burga. Ayer admitió haberlos sobornado, como también al fallecido ex presidente de la AFA Julio Grondona y a los ex directivos de la Conmebol Nicolás Leoz, Eduardo Deluca y Eugenio Figuereo.

En ese marco, Burzaco también dijo que pagó coimas de 4 millones de dólares a Pablo Paladino, ex coordinador del programa Fútbol para Todos, y a Delhon, que fue contratado como abogado. Ambos manejaban los fondos del programa gubernamental. Lo único que hasta ahora no tiene explicación es porqué el ex CEO de TyC les pagó a estos ex funcionarios, ya que el fútbol argentino no estaba bajo la órbita de Torneos.

Según revelaron anoche fuentes policiales, Delhon se arrojó al paso de la formación 3251 que cubría el trayecto hacia Ezeiza. El abogado tenía 52 años y cuatro hijos y según declaró el conductor "miró al tren y a la carrera se tiró a las vías".

En su revelación, Burzado aseguró que no hubo otros funcionarios del ex gobierno nacional que recibieran coimas.