"Se notó que no hubo conexión entre los históricos y el técnico"

Siempre filoso. "En Argentina se hicieron muchas ilusiones con un equipo que para mí no daba para hacérselas", dijo el ex arquero y ahora comentarista.

Siempre filoso. "En Argentina se hicieron muchas ilusiones con un equipo que para mí no daba para hacérselas", dijo el ex arquero y ahora comentarista.

Termina el partido entre Francia y Bélgica. El equipo de Didier Deschamps acaba de conseguir el pasaporte para la gran final del domingo en Moscú. Afuera parece que amanece, pero son las 23 de un día martes en San Petersburgo. El fenómeno atmosférico de noches blancas en esta ciudad invita a la charla. A descubrir sensaciones cuando el Mundial de Rusia ya empieza a despedirse. Adentro hay actividad como si se tratara de un nuevo día. Es que en el centro de prensa del estadio Arena Zenit se trabaja prácticamente las 24 horas. Son miles de metros cuadrados en los que los enviados especiales de los distintos medios del planeta ya adoptaron como sus pequeños hogares transitorios. Pasan más horas ahí dentro que en los lugares de residencia que eligieron para vivir durante este mes de coberturas interminables. Entre computadoras de tamaños inimaginables, tablets, cables, enchufes, cámaras y lentes fotográficos se tiene el privilegio de cruzar con el paraguayo José Luis Chilavert. A metros del enviado de Ovación, el arquero multicampeón con Vélez se mueve en un ambiente que antes era desconocido, pero que ahora domina con la misma naturalidad con la pateaba los tiros y penales y la mayoría terminaban en goles.

Cuesta verlo entregado a labores periodísticas y sentado frente a una computadora a un especialista en dialéctica explosiva como él. Pero enseguida se activa y en el mano a mano que mantiene con este diario aparece el personaje controvertido que nunca recula para decir lo que piensa: "Argentina no estuvo a la altura en este mundial. Por eso quedó afuera enseguida y contra una selección que fue muy superior", arranca pisando el acelerador.

Entonces, ¿no te sorprendió que Argentina haya quedado eliminada tan rápido del mundial?

No, me parece que se veía venir. Igual, no creo que haya sido un problema sólo de Argentina. Diría que el fútbol sudamericano mostró muchos problemas en este mundial. Se vio superado por la fortaleza física de las selecciones europeas y Argentina no estuvo a la altura. Por eso quedó afuera enseguida contra una selección que fue muy superior. Francia combina todo lo que debe tener un buen equipo: sentido colectivo, buenas individualidades y mucha fortaleza anímica para salir de los momentos complicados.

¿Fue un fracaso lo de Argentina en Rusia?

La realidad es que en Argentina se hicieron muchas ilusiones con un equipo que para mí no daba para hacérselas. Fue un fracaso porque Argentina siempre debe llegar a la última semana de un mundial, pero ya se veía que no estaban haciendo bien las cosas. Es más, en un momento declaré que Argentina sin Messi no sé si pasaba la primera ronda. Es cierto que Messi no tuvo un buen torneo y la selección pasó agónicamente por el triunfo contra Nigeria. Pero repito, en la actualidad existe mucha diferencia entre las selecciones europeas y las sudamericanas. No es casualidad que a las semifinales hayan llegado todas las de Europa. Hasta que en Sudamérica no se logre equiparar con potencia física y técnica a las europeas esto seguirá pasando. El ejemplo más claro fue el partido que Croacia le ganó a Argentina. Hubo una diferencia tremenda en la velocidad de un equipo y el otro. Terminó 3 a 0, pero pudo haber sido un resultado más abultado. Fue una lástima haber visto tan desmejorada a Argentina.

¿Sampaoli debe seguir siendo el entrenador en la selección argentina?

Eso lo tienen que decidir los dirigentes de la AFA. Igual, desde afuera se veía a un entrenador que no sabía el sistema de juego que iba a utilizar para cada partido y eso se notó en la cancha. El jugador debe conocer cuál es la táctica que utilizará el equipo, al menos unos días antes. De esa manera se prepara para reducir el margen de error y para llevarla adelante lo más inteligentemente posible. Pero en Argentina pasaba todo lo contrario. No se sabía quién jugada, el técnico a último momento cambiaba lo que había practicado. Nunca voy a entender esas cosas que hacen los entrenadores.

También trascendió que luego de la derrota contra Croacia, los jugadores empezaron a tener más injerencia en el armado del equipo y Sampaoli tuvo que consensuar las decisiones que tomaba.

Eso es de no creer. El técnico debe ser el que manda. Para eso está y además le pagan para tomar decisiones. Quedó claro que no existía una conexión entre el grupo de jugadores históricos y Sampaoli. Cuando pasa eso, no hay otro camino que termine en cómo terminó.

¿Coincidís con los que piensan que este grupo de jugadores, que lideran Messi y Mascherano, son perdedores porque no pudieron ganar un título con la camiseta de la selección argentina y además perdieron tres finales?

Me parece que es valorable lo que hicieron porque llegaron a tres finales. Pero en el fútbol siempre se recuerdan a los ganadores. Esa es la verdad.

¿Se termina la era de Messi en la selección argentina?

No lo sé. Seguramente muchos de estos jugadores, por edad, ya no estarán más en la selección argentina. Me parece que es momento de empezar a apostar por la gente nueva, que lleve otros aires a la selección. Todas las selecciones que triunfaron en este mundial mostraron que tienen recambio.

¿Te sorprendió que Messi haya jugado un mundial como si fuera un futbolista más y no como el mejor del mundo?

A Cristiano Ronaldo también le pasó lo mismo. Para ser el mejor hay que tener un equipo que te acompañe y te haga sobresalir. Si no se le hace difícil a cualquiera, por más que se llame Messi. En el fútbol actual ya no se juega más con el nombre. Este mundial lo demostró. Cuando hay un equipo que te estudia y sabe lo que quiere en la cancha como Francia, Messi no pudo hacer nada. Le quitaron espacios y por eso quedó preso de sus imprecisiones. Encima, el equipo nunca funcionó. La gran figura de este mundial es Mbappé, un jugador que sabe atacar a los espacios y marca la diferencia con la velocidad. Tampoco es que será el sucesor de Messi, como les escuché decir a algunos periodistas, pero se está destacando porque también tiene un equipo detrás que lo ayuda.

¿Cuál es tu candidato para ganar el mundial?

Y? Francia es el que más mérito hizo. Me gusta mucho.

¿Se verá alguna vez a Chilavert como técnico o ya lo descartó?

No, para nada. Hace mucho tiempo que mi vida pasa por otro lado. Estoy muy abocado a cuidar las empresas que tengo y esto de venir a un mundial lo tomo como un hobby.

Mauricio Tallone

mtallone@lacapital.com.ar

DESDE San Petersburgo