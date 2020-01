Se complicó la compra del uruguayo Martínez a Central

Un uruguayo sí, el otro casi no. Al menos así se podría decir en torno a las negociaciones que lleva adelante la dirigencia canalla por los dos jugadores orientales que apuntó. El marcador central Cristian González (23 años) está acordado y hoy llegará a Rosario para mañana realizar la revisión médica, mientras que lo del volante Federico Martínez (23) se complicó porque la oferta auriazul dista mucho de los 2,5 millones de dólares que pretende Liverpool de Uruguay.

En la charla precisamente por el mediocampista, Central ofreció 800 mil dólares por el cincuenta por ciento del pase volante, pero la respuesta del presidente de la entidad oriental, José Luis Palma, fue muy contundente. Lo que pretende es vender la totalidad de la ficha en dos millones y medio de dólares.

La respuesta que recibieron los auriazules causó sorpresa porque, sin dudas, es inviable llevar adelante esa operación debido a que la realidad económica de la entidad no pasa por su mejor momento.

Igualmente, entre hoy y mañana el tesorero canalla Adrián Raguza, quien está de vacaciones en Uruguay, hará un nuevo sondeo, pero claro está que no hay demasiado optimismo por la diferencia en los números y el titular del club uruguayo es firme en estas cuestiones. Por supuesto que el futbolista quiere jugar en Central y habló con Cocca, pero la palabra la tiene Liverpool. En caso de que no haya acuerdo, no se descarta que Central se retire del mercado, que cierra el jueves próximo.

Por su lado, González llegará hoy a Rosario, mañana hará la revisión médica y de no haber sorpresa firmará su vínculo a préstamo sin cargo y opción de compra.