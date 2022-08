Scaloni le envió un claro mensaje a sus jugadores: "Pedimos compromiso y pertenencia"

Scaloni, previo a emprender su viaje a Europa, contó la importancia de manejar la ansiedad del grupo y les pidió a los jugadores que sigan con la misma tranquilidad que lograron tras la obtención de la Copa América, aunque les aclaró que tranquilidad no es sinónimo de descuido. "El otro día fui a ver un partido de mi hijo. Venía del predio y venía con la ropa de la Selección. Eso me parece algo positivo. Nosotros pedimos compromiso, sentido de pertenencia y saber que esto no es para siempre. La selección es rendimiento, estar ahí, aprovechar el momento y quedarse lo más posible. Les decimos que no se duerman porque atrás continuamente salen jugadores. De alguna manera se sienten identificados, no quieren dejar ese puesto y eso está bueno”, argumentóa.