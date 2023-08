Russo tiene tiempo para pensar el equipo de cara a Banfield

El DT debe analizar si hay refuerzos que ya están para jugar y además si habrá cambio de esquema para el partido ante Banfield, pero no se prevén muchos cambios

Si hay algo que caracterizó a Miguel Angel Russo a lo largo de su carrera y sobre todo en este nuevo ciclo en Central es no desesperarse en momentos en los que las cosas no salen de acuerdo a lo previsto y teniendo en cuenta que el partido contra Banfield será recién el lunes por la noche, el DT se tomará el tiempo suficiente para decidir con qué equipo afrontar ese compromiso. Está el condimento de que ya cuenta con varias caras nuevas en el plantel y hasta se podría agregar el detalle de la posibilidad de un cambio de esquema, como lo hizo en muchos partidos como visitante en el torneo pasado, por lo que habrá que esperar hasta el fin de semana para tener una idea más clara sobre los once que estarán desde el inicio en el Florencio Sola.