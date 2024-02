Russo: "No miro para atrás, vivo y disfruto el presente"

Otra vez Russo fue el gran ganador del clásico pero siempre medido dijo que lo puso feliz por la gente de Central. "No tengo recetas, ni de cocina doy", sostuvo

Miguel Ángel Russo lo hizo de nuevo. El técnico de Central fue el gran ganador del clásico y extendió su increíble invicto personal a doce partidos ante Newell's, con 7 triunfos y 5 empates. Pero no fue más allá de la alegría de la gente auriazul. "No miro para atrás. Vivo y disfruto el presente. El presente es felicidad de los hinchas y nada más". Y aseguró que no tiene recetas para salir bien parado en este tipo de partidos.