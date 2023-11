Russo tras la gran victoria: "La gloria no tiene precio"

Russo.jpg La mano de Russo fue clave durante el año para llevar a Central a los planos más altos del fútbol argentino. Celina Muti Lovera / La Capital

Russo tomó el equipo hace menos de un año, un día después de que Gonzalo Belloso ganara las elecciones y mirando hacia atrás el DT sostuvo que “como primer objetivo estaba armar un equipo competitivo y creo que lo hicimos, Este es un equipo que compite. Hoy más de uno quisiera estar en el lugar en el que está Central y nosotros en silencio, con errores y virtudes, nos fuimos superando”.

Y agregó: “Para muchos es algo nuevo pelear un campeonato y hay que hablar bastante porque no es fácil”. La frase de Russo claramente estaba dirigida hacia sus jugadores, muchos de los cuales aún no tuvieron la posibilidad de ir en busca de un campeonato. “Acá la gloria no tiene precio”, tiró el técnico canalla. “Acá no es cuestión de dinero, sino buscar la gloria. Es lo que buscamos con Belloso desde el principio”.

Fue consultado sobre en qué momento de su vida lo toma este presente del equipo y en ese sentido advirtió: “Hoy debería pensar en mucha gente, en Mónica, mi esposa, y en muchos otros que seguramente estarán muy contentos. Lo importante es enseñar, transmitir lo que uno quiere del fútbol para Central. De a pocos vamos logrando cosas. Con esto soy feliz.

“Primero hay que disfrutar el hoy”, afirmó Russo sobre el futuro de varios jugadores. Eso sí, recordó que hace un tiempo “para que llegara algún futbolista había que convencerlo, pero ahora es distinto porque estamos peleando cosas importantes”.