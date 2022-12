Habló de un club de puertas abiertas y nombró en un momento a Di María, Ángel Correa. Giovani Lo Celso e incluso a Marco Ruben. Además dijo que Central iba a cumplir con los compromisos asumidos de jugar los amistosos en Chile.

Las palabras del flamante DT

Los conceptos más salientes del nuevo entrenador de Central fueron los siguientes:

“Quiero agradecer a Gonzalo Belloso por haber confiado en mí en todo lo que viene. Estoy feliz de cumplir esta nueva etapa en Central donde siempre me han tocado momentos muy difíciles. Esto es lo que uno busca y estoy muy contento. Primero de quedarme en el país, en la ciudad pero principalmente en Central. Sé que las cosas vienen muy duras pero el club tiene mucha fuerza y que si todo lo que pensamos lo llevamos a cabo, Central crece solo. Esta es una institución de fútbol y necesitamos de todos para volver a muchas situaciones que me han tocado vivir acá y repetirlas. Prometo trabajo y unidad.”

“Central tiene las puertas abiertas, que es la clave de un montón de cosas para el fútbol. Queremos invitarlo a Di María, a Ángel Correa, a Marco Ruben que si quieren volver o estar lo pueden hacer. Hay que esmerarnos y proyectarnos para que cuando vengan darles la necesidad que ellos tienen de estar en un equipo que es importante y que lo tenemos que hacer valorar. Esa es la idea primordial que tenemos”.

“El primer objetivo es arrancar de arriba para abajo. Comenzaremos con la primera división y luego nos meteremos en las divisiones inferiores para tener una misma forma de trabajo. Tengo que tener contacto con el plantel. Hay cosas que Belloso ya estuvo hablando y esperemos concretar. Es un mercado de pases difícil”.

“Estas cosas que me pasan con Central no son normales. Estoy en el lugar que quiero estar y todo esto me gusta. Hay mucha gente que quiere colaborar por el bien del club. El camino es largo pero el inicio es bueno”.

“Vamos a cumplir con los compromisos asumidos por la gestión anterior en cuanto a los amistosos en Chile. Tenemos muchos chicos con potencial. Pero hasta que no hable con ellos no puedo adelantar nada. El crecimiento de los chicos es clave como lo fue toda la vida en Central y ayudarlos mucho con lo que elijamos y traigamos de afuera”.

“Nacho es mi hijo y hoy tenerlo en el plantel es algo especial. Nunca pensé que podía tener un hijo futbolista y veremos lo que ocurre. Uno siempre busca lo mejor para su hijo. Me toca pensar más como padre que como entrenador”.

“El día que no quiera ser más técnico lo digo públicamente y listo. Hoy por hoy soy entrenador y lo tengo bien definido. Necesitamos meternos con el plantel y tomar las decisiones que tengamos que tomar”.