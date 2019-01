Después de lo ocurrido en los primeros días de agosto, cuando todo estaba dado para que Marco Ruben continuara su carrera en Santos de Brasil y finalmente no se dio, no está mal tomar los recaudos del caso, pero en esta ocasión el escenario está planteado para que el capitán canalla tenga hoy su último día en Arroyito. Por la mañana se intensificarán las negociaciones para sellar el préstamo del delantero, en principio a Nacional de Montevideo, aunque hasta ayer mantenían expectativas sobre la aparición de algún otro equipo grande de Sudamérica, más específicamente del fútbol brasileño. Lo cierto es que en Central creen que en esta oportunidad se dará la salida del futbolista y la misma sería a préstamo, lo que obligará al club a extender el contrato con Marco, como mínimo por un año más.



Todas las voces consultadas ayer coincidieron en que el primer día del año no hubo avances, pero que hoy puede ser una jornada clave. Es más, hasta hubo quienes pusieron en duda la presencia de Ruben en el entrenamiento vespertino, en caso de que la operación esté a punto de cerrarse.Lo que se conoció en los últimos días es que Nacional fue el club que más interés mostró en el atacante canalla y que la negociación contemplaría un préstamo por un año. Sin embargo, en Central aguardan por la posibilidad de que aparezca algún otro ofrecimiento, que quizá resulte favorable desde lo económico. Se mencionó que el club brasileño podría ser Gremio, rival del canalla en la Copa Libertadores, pero desde Arroyito creían que esto no iba a ser viable. De igual forma se evalúa, en caso de que aparezca un equipo que enfrente a Central en la Copa, poner una cláusula "importante" para que en caso de que sea utilizado la institución obtenga un rédito económico. Pero son menores las chances de que eso ocurra.Lo de Nacional parece lo más firme, sobre todo por las pretensiones del técnico Eduardo Domínguez. Es que el flamante DT del bolso pidió por Ruben y en los últimos días le dio instrucciones precisas a la dirigencia uruguaya para que intensificara las negociaciones. Es por eso que consideran que hoy, ya desde temprano, puede acelerarse el temaLo que busca Nacional es un préstamo por un año, algo que si se concreta obligará a Central a extender el contrato con Marco. Es que el mismo caduca el próximo 30 de junio, luego de que el jugador activara una cláusula de renovación automática por seis meses.Hasta que todas las partes no lleguen a un acuerdo y se firmen los papeles correspondientes habrá lugar para especulaciones de todo tipo, pero la sensación de mucha gente en Central es que esta vez Marco Ruben está más cerca de continuar su carrera fuera de Arroyito.Otra de las historias por resolver en estos días en Central es la situación de Jarlan Barrera. Como publicó Ovación en su edición del 31 de diciembre el colombiano no viajará a Rosario, tal como estaba previsto, sino que se trasladará a Chile, donde Central le pondrá a disposición un preparador físico para que trabaje en consonancia con lo que realizarán los futbolistas auriazules en Arroyo Seco. Esta decisión de llevarlo al país trasandino tiene que ver con que no se quiere correr ningún riesgo legal con Tigres de México, el club con el que el volante de 23 años también firmó un precontrato.Central empezó a negociar con Tigres hace un par de semanas para ver de qué manera podían solucionar el tema. Es más, hubo de parte de los canallas una consulta permanente en Fifa para ver qué tipo de riesgos corrían con traerlo a Rosario y ponerlo a entrenar.Este enjambre de informaciones, de marchas y contramarchas, no cambió en absoluto el pensamiento de los directivos de Central, quienes coinciden en que "Jarlan Barrera va a jugar en Central". Aducen que con un juicio de por medio, por una sociedad con Tigres, por un préstamo o por lo que sea, el colombiano (quedó libre de Junior de Barranquilla) va a vestir la casaca canalla.Lo concreto es que finalmente se alteró el plan de vuelo. Al jugador ya le habían sacado los pasajes directo a Rosario, pero ahora su destino será Chile, donde trabajará en soledad hasta que desde la sede de calle Mitre le den el okey para que se incorpore al equipo del Patón Bauza.