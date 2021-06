La postal inolvidable es el puñado de ingleses desparramados en el campo de juego y Maradona celebrando el gol del siglo, que lo erigió como nuevo monarca del fútbol mundial. Ayer, lamentablemente ya sin el Diez en este mundo, el recuerdo tomó más trascendencia y emotividad, incluso con la instauración de la fecha del Día del Futbolista Argentino por iniciativa de la AFA.

Además de Newell’s y Central como clubes, también recordaron la fecha trascendente para el fútbol criollo, entre otros, el excapitán del seleccionado argentino Javier Mascherano; al igual que el exdefensor Juan Pablo Sorín (surgido, como Diego, de Argentinos Juniors), que publicó un video gritando el gol como si estuviese sucediendo; y no fue menos la tenista rosarina Nadia Podoroska, quien resumió a muchos: “Yo no estaba en este mundo, pero me emociono cada vez que lo veo. Sin excepciones. Feliz cumpleaños, golazo!”.

Mientras que el actual capitán de Newell’s, Maximiliano Rodríguez, que tuvo una relación muy afectuosa con Diego, también replicó en Twitter el video del mejor gol de todos los tiempos.

En tanto, no podía estar ausente de la conmemoración el mismísimo Napoli de Italia, donde Diego brilló como jugador y el club napolitano recordó como propio el gol del Diez a los ingleses en el Mundial de México. Y claro que el relato vibrante de Víctor Hugo Morales también se replicó durante toda la jornada en canales de TV, páginas web, radios y todas las plataformas digitales.

Justo a las 16.09, los partidos en curso se detuvieron solo para aplaudir a la obra de arte de Diego, la segunda de ese día inolvidable en el Azteca porque en esa misma jornada fue el “maestro del engaño” con el gol de la Mano de Dios. En los encuentros de la Primera Nacional o en los de la fecha 14 de la B Metropolitana, la pelota se detuvo en homenaje a aquella obra inolvidable.

Así, por primera vez un 22 de junio y en homenaje a ese segundo gol magistral de Maradona a los ingleses, se celebró el Día del Futbolista Argentino, que hasta el año pasado se festejaba el 14 de mayo y evocaba otro tanto legendario, el de Ernesto Grillo también ante el seleccionado británico en 1953.

En aquella tarde consagratoria, Diego primero desvió la pelota con el puño izquierdo ante la salida del arquero Peter Shilton para poner arriba a la albiceleste en un partido cargado de emoción y sentimiento por lo que había sido la guerra de Malvinas en 1982. Y luego sobrevino la máxima elaboración del Diez a pura gambeta, apilando rivales y hundiendo la pelota en la red inglesa.

Y fue una victoria que luego se coronó de gloria, ya que tras el 2 a 1 ante Inglaterra, Argentina superó en las semifinales 2 a 0 a Bélgica y luego en la final venció 3 a 2 a Alemania. Diego ya partió a la eternidad, pero su gol de antología está más vigente que nunca y otra vez en Argentina y en varios rincones del mundo se gritó bien fuerte.

Opiniones:

Roberto Sensini: Había ido a ese Mundial de sparrig de la selección con Renato Cesarini y estuvimos hasta antes del partido con Uruguay. El partido con Inglaterra lo vi en mi casa con mi familia en Argentina y se jugó al mediodía en el Azteca. Fue uno de los días más emocionantes que me tocó vivir como hincha de la selección. Me sentí parte en algo de ese Mundial. Diego es cada vez más grande.

Cristian González : Es día estaba en mi casa en zona sur, con mis viejos, mis abuelos y la verdad es que fue una tarde emocionante. Fue mágico lo que nos hizo sentir Diego. Después de ver eso si ya amabas el fútbol desde ahí nos hizo amarlo más todavía. Fue mágico por lo que significaba ese partido, uno era un pibe y fue muy emocionante. Un día Diego me dijo que hacer ese gol fue algo natural.

Pájaro Gómez: Creo que estaba en Martínez, Buenos Aires, porque estaba en el grupo Identi-Kit que fue antes de Vilma Palma donde tocaba la batería. Estábamos en una casa que nos prestaron para vivir y vimos varios partidos del Mundial ahí. Estábamos con los compañeros del grupo, nos abrazamos y no parábamos de decir “mirá el gol que hizo este muchacho”. Fue épico. Fue una obra de arte.