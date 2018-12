El arribo de Fabián Rinaudo a Central era cuestión de tiempo. Lo que se intuía ya desde hace varios días ayer se concretó. El mediocampista central estará a partir del 3 de enero bajo las órdenes de Edgardo Bauza luego de que ayer se pulieran casi todos los detalles que faltaban para concretar la transferencia. El "casi" tiene que ver con que ayer desde Central no pudieron anunciar al jugador como refuerzo por la sencilla razón de que la firma del contrato se realizará recién hoy, luego de que ambas instituciones cierren de manera definitiva la forma de pago. "No se pudo firmar, pero mañana (hoy) seguramente sí. A esta altura es imposible que la operación se frustre", informaron anoche desde Arroyito. Mientras tanto, Rinaudo sorteó con éxito la revisión médica por la tarde. Gimnasia había dado el visto bueno para que cumpliera con ese paso. Es más, tanto recaudo tomaron desde Central que el departamento de prensa armó una fantochada en el sanatorio Mapaci, donde dio la orden de que sacaran al futbolista por una otra puerta para que la prensa que estaba en el lugar no pudiera tomar ni siquiera una foto. Ni a Donald Trump se lo cuidó tanto en el G20.

Cuando hoy se efectivice la firma del contrato Rinaudo quedará ligado a Central por los próximos dos años y medio. Los canallas abonarán algo más de 1,2 millón de dólares a Gimnasia.

Rinaudo fue el encargado de certificar el traspaso de La Plata a Rosario. Pasado el mediodía de ayer hizo declaraciones en La Redonda (FM 100.3, de La Plata), en la que certificó que dejaba Gimnasia sin rencores ni enojo con nadie. "Esta vez tengo que decir que sí, tengo que cerrar una puerta y me tengo que ir, pero así es el fútbol. Con todo el dolor del mundo doy este paso al costado sabiendo que dejo mi club, mi casa, mi familia", fueron algunas de las palabras de Fito en la que dejaba en claro que su nuevo destino iba a ser Rosario Central. Justamente del club de Arroyito tuvo palabras elogiosas. "Ahora se me viene un lindo desafío porque Central es un club muy lindo", señaló.

Esa entrevista Rinaudo la dio desde Armstrong, su pueblo natal y donde se encontraba de vacaciones. Teniendo en cuenta la cercanía con Rosario el llamado llegó inmediatamente para que viajara para acelerar los trámites, básicamente con lo que tenía que ver con la revisión médica.

En ese punto se lo consultó a Gimnasia para solicitarle la autorización de que fuera examinado aun sin haber firmado el contrato y desde La Plata dieron el okey. Por eso Fito se trasladó al sanatorio Mapaci, donde lo recibió el médico Marcos Diez. Allí estuvo casi tres horas, mientras afuera la guardia periodística se hacía cada vez mayor. Igualmente la espera resultó en vano porque desde el departamento de prensa del club tomaron la decisión de esconderlo y sacarlo a las corridas por otra puerta. Algunos minutos más tarde, previo paso por el hotel en el que se hospedó, se dirigió a la sede de calle Mitre (para ese entonces ya había órdenes precisas del club para que al menos se le pudieran tomar algunas fotos en la calle) para hablar con los dirigentes auriazules.

Lo cierto es que Rinaudo ya es prácticamente jugador de Central. Cuando hoy estampe la firma en el contrato que lo unirá al canalla hasta mediados de 2021 al volante sólo le quedará por delante prepararse para lo que será el inicio de la pretemporada, en Arroyo Seco, en un Central campeón y con un técnico que ya lo había pedido en el mercado de pases anterior.

Ese fue precisamente uno de los puntales en esta nueva negociación (para nada sencilla) que Central entabló con Gimnasia: el pedido del Patón. Es que el entrenador canalla lo había solicitado hace seis meses, pero por cuestiones económicas, fundamentalmente por las altas pretensiones del Lobo, esa historia no tuvo un final feliz para la gente de Arroyito.

Ahora, con el desafío de la Copa Libertadores por delante, Bauza insistió con la llegada de un volante central y la secretaría técnica junto a la dirigencia se fijaron como meta que el primer refuerzo fuera en esa posición. Rinaudo era el primero que figuraba en el orden de prioridades y sobre él fueron.

Fito sabía desde la final en Mendoza que Central iba a volver a la carga, lo mismo que Gimnasia. Ese día los responsables del departamento fútbol canalla charlaron con sus pares del Lobo y les hicieron saber que iban a insistir por el mediocampista. La respuesta fue tomada de buena forma, pero después de eso restaba poner en marcha un negociación que fue dura como la de hace seis meses, sólo en que en esta ocasión las pretensiones de Gimnasia fueron menores. No obstante, hubo que charlar mucho, especialmente las cuestiones relacionadas a la forma de pago.

Incluso el intercambio de mail se dio hasta anoche, pero ya estaba todo dado para hoy Central pudiera anunciar oficialmente a Rinaudo como nuevo refuerzo canalla.