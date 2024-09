Ricardo Lunari: "Para mí es un sueño y voy a hacer todo para ser el técnico oficial de Newell's"

Ricardo Lunari no quiere estar de paso. Lo dejó bien en claro en su primera conferencia de prensa como DT "por ahora" interino. "Para mí es un sueño esto y voy a hacer todo para ser el técnico oficial de Newell's ", dijo con emoción.

"Siento que es un reconocimiento al trabajo que hice en la quinta y reserva. Siento que Newell's me eligió, hoy, no sé si mañana, pero sí hoy", dijo Lunari .

Respecto a cómo fue su recorrido en los últimos tiempos en el Parque, dijo: "Nacho (Astore) me llamó cuando estaba en el Mundial, en Qatar, y le dije que sí, que me pusiera donde sea, que quería estar en Newells'. Por eso parece corto este lapso de tiempo desde que volví al club, pero hicimos mucho en las divisionales que estuve y gracias a los chicos que estuvieron conmigo, estoy acá".

"Hacía un par de años que soñaba con esta posibilidad pero la veía muy lejana. Miraba como un poquito de celos o envidia a quienes tomaban el cargo, pero estoy acá y les agradezco a todos los que me apoyaron", dijo Lunari, que vivió su primer período en el Parque hace diez años, cuando reemplazó a Alfredo Berti.

Ricardo Lunari cambia nombres y sistema

"Somos conscientes de que nadie es mago y cambiar de la noche a la mañana es muy difícil, pero sueño con un par de pasitos adelante ante Tigre. Hasta que aprendamos a jugar de igual a igual con cualquiera y recuperemos la confianza, será así", explicó el DT leproso.

"No sé va a ver la mano como a mí me gustaría, pero sí iremos paso a paso. Va a haber un cambio de sistema y nombres", advirtió. "Y no es por vender humo, sino porque nos va a dar un equipo entendemos puede rendir más".

Lunari advirtió además que "no puedo meter a toda la reserva como dicen algunos. No los quiero quemar ni apurar. Sé con quién puedo contar ya". Y aclaró que "estoy conociendo al plantel de primera en profundidad".

Que Newell's se parezca a Newell's

"A todo el plantel les falta la tranquilidad para intentar hacer lo que antes era normal. Tengo que lograr que cada uno se sienta cómodo en el lugar que lo ponemos en la cancha. Newell's no puede ganar de cualquier manera sino con fútbol", apuntó.

Y en ese sentido, Lunari señaló que "hay que rodearlo a Ever (Banega) para que juegue en una posición más alta, donde pueda hacer daño. Vamos a tratar de que juegue mas adelante y jugar la pelota por abajo".

Para sintetizarlo bien: "Quiero que Newell's se parezca más a Newell's".

Vive, come y sueña pensando en Tigre

"Nosotros apuntamos al sábado. Después pensaremos en Riestra (el viernes siguiente). Vivo, como, sueño y me despierto pensando en Tigre. Creo que lo conozco más que el propio entrenador (el ex leprosa Sebastián Domínguez)", dijo con una sonrisa Lunari.

También el DT se refirió a la relación con el flamante asesor deportivo, Rubén Capria, a quien llenó de elogios. "Tengo una relación bárbara con el Mago. Es my humilde, muy buena persona y se necesitan personas así en el fútbol. Hay mucho malandraje dando vueltas", dijo. "Lo mismo puedo decir del Memo Borghello, que siempre está al lado nuestro para lo que necesitemos".

Y cómo se imagina el estadio el sábado. "Me imagino un Coloso lleno como siempre. Nosotros tenemos que despertar a los de afuera, eso les dije a los jugadores, con juego, entrega y humildad. Tendremos un apoyo total, seguramente. Después estará en nuestra capacidad para saber gestionar este momento".

El futuro para Lunari

"Ahora hay que estar y trabajar duro para permanecer. Cuesta llegar, pero hay que permanecer", dijo sin medias tintas sobre lo que espera como DT de Newell's.

"El martes los vi golpeados, el miércoles y hoy mejor. Tenemos dos días para que se olviden de lo pasado. Hay que mejorar. Confío en la capacidad de los jugadores. No han tenido suerte por momento. Ojala que esta racha negativa se corte el sábado", se esperanzó.