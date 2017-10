Ricardo Caruso Lombardi: "Central tiene delanteros picantes"

Ricardo Caruso Lombardi es uno de los técnicos más astutos del fútbol argentino a la hora de plantear los partidos. Conoce a la perfección las virtudes y los defectos de los rivales. Busca sacar ventaja hasta en el más mínimo detalle estratégico porque sabe que un encuentro parejo se puede definir hasta de un lateral. Es cierto que su Tigre no viene bien y necesita como el agua conseguir la primera victoria en la Superliga para oxigenar su ciclo. En la previa del cotejo de hoy ante Central, el carismático entrenador dialogó con Ovación y proyectó lo que puede ser el trámite del partido, destacó los puntos fuertes canallas, opinó del presente de su ex club Newell's y hasta dijo que Marcelo Gallardo es el mejor técnico de Argentina.

"Ojalá que podamos sacar adelante el partido ante Central, que es un rival muy difícil, que tiene muy buenos volantes y delanteros picantes. Central ganó un encuentro muy chivo por Copa Argentina ante Boca y además sacó de la galera una victoria impresionante ante Godoy Cruz, en un partido que parecía perdido. Son todas cosas positivas que le están pasando a Central y tendremos que contrarrestarlas. Igual, confío en mi plantel y ojalá que podamos lograr nuestro primer triunfo en el torneo", aseguró Caruso en la antesala del cotejo de hoy ante los auriazules.

¿Cómo está Tigre de cara al partido ante Central y qué análisis hacés de las primeras seis fechas, en las que tu equipo aún no pudo ganar?

Futbolísticamente no estamos mal, pero al no encontrar resultados positivos ves todo negativo. Hemos hecho buenos partidos con Belgrano, Patronato, Racing y River, pero lamentarte no te sirve para nada. Cuando no ganás es como si no hubieras jugado bien. Al no encontrar los resultados es como que el equipo no anda en la buena senda. Hubo muchos fallos que no fueron acertados para nosotros. Merecimos más puntos, pero no estamos derechos. Ojalá que todo lo malo se empiece a disipar y se abra el camino para Tigre a partir de esta fecha. El plantel merece mejorar la campaña y deseamos tener una alegría.

Ni Tigre ni Central todavía pudieron ganar en la Superliga, por lo que será un partido abierto, ya que ambos tienen la urgencia de conseguir un triunfo. ¿Cómo lo imaginás?

Sí, ocurre que más allá de lo que pase en el partido en cuanto al juego, Central viene más entonado por la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina. Nosotros en cambio estamos en una sola competencia y todavía no pudimos ganar. Ellos llegan un poco mejor en lo anímico.

¿Qué jugadores de Central te preocupan?

Creo que hay que marcar de cerca a (Federico) Carrizo y (Washington) Camacho, quienes cuando están enchufados son muy peligrosos. (Fernando) Zampedri está muy oportuno en el juego aéreo. Otro punto alto es la media distancia de Mauricio Martínez y su buen juego, que está marcando la diferencia tanto de zaguero central como de volante. Ellos tienen buenas individualidades, pero hay que confiar en lo que tenemos nosotros. Tenemos que entender todo lo que nos estamos jugando.

En la mayoría de los equipos que estuviste te fue muy bien y lograste los objetivos. ¿Pensás que en Tigre también lo vas a lograr o los ves complejo por el flojo arranque que tuvieron?

La situación es compleja porque nos salió todo mal. Cuando ves los puntos que perdiste sabés que no podés evitar tener el hacha en el cuello.

Montero dijo que si Central no le ganaba a Boca y Godoy Cruz daría un paso al costado, ¿vos sos de ponerte plazos como técnico?

Si me va a salir como a Montero voy a decir lo mismo que él (risas). Hablando en serio, yo no soy de ponerme límites. Estoy muy bien en el club, muy cómodo, lo que pasa es que no estamos ligando. Si veo que el equipo no da para más y veo que no le puedo encontrar la vuelta y me tengo que ir, lo hago. Pero acá hay equipo para levantar la situación. Jugar contra Central es un esfuerzo doble, porque es un equipo complicado que de visitante se mueve muy bien.

Por estar identificado con Newell's, ¿es especial para vos enfrentar a Central?

A la hora de jugar quiero que mi equipo gane y defiendo a muerte al club que estoy dirigiendo. Busco la motivación por ese lado. No por otro lugar.

¿Cómo lo ves a Newell's a la distancia?

Lo veo bien. Es buen equipo y le falta por ahí suplantar a jugadores importantes. Pero creo que el equipo de local se hace fuerte y si engancha una serie de victorias tiene que levantar. Además lo que deseo en Newell's es que se vayan los dirigentes y ahí van a mejorar mucho. El recuerdo que tengo de Newell's es muy grande, muy fuerte y vivir buenos momentos le gusta a cualquier técnico.

¿Qué es más difícil, ser panelista deportivo de TV o director técnico?

Ser director técnico es más difícil. Porque tenés que pensar antes de los partidos. En cambio el periodista piensa antes y después, y encima dice lo que quiere antes y después. Por eso es más fácil ser periodista.

¿Quién es el mejor equipo y el mejor técnico de Argentina?

Está en buen nivel Marcelo Gallardo y como equipo Boca y River están a la misma altura, cada uno con sus armas.

La clasificación al Mundial de Rusia nos salvó del gran papelón a nivel selecciones. ¿Qué pensás?

Para mí, Argentina no quedaba ni loco afuera del Mundial y siempre pensé que clasificaba más allá de todo lo que se dijo en la previa.