Riaño lo que ofrece es corazón

Central planteó un partido ordinario, de una manera distinta a lo que estaba acostumbrado a hacerlo. Seguramente por la variante obligada que tuvo que realizar Cocca ante la imposibilidad de contar con Gamba desde el primer minuto, pero lo cierto es que en ese formato de juego hubo un futbolista que estuvo por encima del resto. Por poquito y hasta quizá se lo ponga en ese sitial justamente por haber convertido el gol del empate, pero fue el más aplicado al fin. La referencia es para Claudio Riaño, el centrodelantero que más exigió a la defensa leprosa, el que siempre buscó el hueco, pero sobre todo el que en la única que tuvo de cara al arco se encargó de facturar.

Es indudable que cuenta el gol. Es que en un partido de estas características, donde una intervención puede significar la crítica o el elogio, un gol suele serlo todo. Pero a Riaño le cabe esto de apartarlo de la conquista. Es cierto que si no hubiera metido la cara externa del botín derecho para vulnerar a Aguerre su presencia no hubiera cobrado tanta relevancia, pero antes y después de eso (sobre todo antes) hubo una correcta interpretación de cómo debía moverse ante una postura particular del equipo. Es que, se insiste, la apuesta de Central estuvo mucho más cerca de lo rudimentario que de lo lúcido. La tentación de tirarles pelotazos a los delanteros de área siempre estuvo. Y allí Riaño se las ingenió para exigir, casi siempre.

Si los primeros 20 minutos el canalla pareció más que Newell's fue justamente por ese ir incansable del cordobés, yendo al cuerpo a cuerpo contra los dos centrales, en especial sobre Gentiletti.

Riaño es esto y no mucho más. Lo suyo es más corazón que sutileza con la pelota en los pies y en la definición (ayer su toque fue sutil). Por eso, en ese formato de partido y de búsqueda ajada que puso en práctica el canalla, él supo colaborar más que nadie. El gol, obviamente, le dio un terrible empujón.

Con poco es el goleador

Hasta aquí Riaño fue número puesto con Cocca. El cordobés recibió la confianza del técnico en absolutamente todos los partidos y está claro que el juego del equipo no colabora para que tenga demasiadas chances por partido. Pese a ello es, con tres conquistas, el goleador del canalla. Además del tanto de ayer que significó el empate le convirtió a San Lorenzo y a Colón.