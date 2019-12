Retener a Barbieri es la cuestión central para el equipo de Arroyito

Central dio un paso hacia adelante y señales importantes en pos de retener a Miguel Barbieri. El director deportivo canalla Raúl Gordillo le confío a Ovación: “Ya acordamos el contrato del jugador con el representante”. Eso no implica que el defensor firmará en breve el nuevo vínculo porque restan otros detalles, que no son menores. Y uno es que desde Arroyito están evaluando la manera de comprarle a Racing la mitad de la ficha del zaguero central, porque en Avellaneda le avisaron al Mono que sólo aceptarán una venta como consecuencia de que necesitan dinero. La idea de los auriazules es seguir manteniendo abierto el canal de diálogo con los albicelestes para ver si logran llegar cuanto antes a un acuerdo final.

Lo primero que destacó Gordillo es la “gran voluntad y predisposición que hay en ambas partes. Sea del lado de Barbieri como de Central”. El Mono también confirmó con cierto optimismo: “Tenemos casi todo listo la parte del futbolista, con quien ya hablé varias veces y remarqué que estamos haciendo todo para que se quede”.

La realidad indica además que no es una negociación simple. Por más que desde Arroyito estén redoblando esfuerzos y mostrando voluntad, lo cierto es que Racing es el que tiene la pelota bajo el pie porque es el dueño de los derechos del futbolista.

Aunque lo saliente es que Gordillo, quien es el que está al frente de la gestión, la semana pasada habló con Diego Milito nuevamente para ver de qué manera el zaguero puede seguir en Central. El Principito fue sincero con su par canalla. Le argumentó sin rodeos que sólo se desprenderán de la mitad del pase como se pactó en su momento mediante una transferencia, porque la tesorería albiceleste necesita dinero.

Y en eso está el club. Trabajando y viendo la forma de proponerle a los de Avellaneda una oferta formal, aunque desde el otro lado aún no se refirieron a números concretos. Eso sí, la comisión que comanda Rodolfo Di Pollina espera y confía en que no será un millón y medio de dólares por el 50 por ciento de los derechos como figuraba en el préstamo que caducará oficialmente a fin de mes.

No obstante, hasta que Milito no le informe formalmente al canalla cuánto pedirá y cómo pretende cobrar el pase de Barbieri, desde la entidad auriazul no podrán seguir avanzando. Gordillo y compañía saben que cuando tengan las cifras en mano deberán hacer una contrapropuesta. Y así seguirá todo hasta llegar a un consenso. Porque si algo tienen en claro desde el lado auriazul es que harán el esfuerzo necesario para mantener a Miguel Barbieri en el plantel, tal como desea además el propio jugador y también el entrenador Diego Cocca.