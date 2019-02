Rechazan el DNU

En el Congreso. Deportistas, directivos de clubes e hinchas ayer unidos bajo el lema "No privaticen al deporte".

Los 16 legisladores de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (8 diputados y 8 senadores) les bajaron el pulgar ayer a tres polémicos decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el presidente Mauricio Macri. El Nº 92/2019 que apunta a convertir a la Secretaría de Deportes en agencia y dos más: el de extinción de dominio y el de la cesión del espectro radioeléctrico de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat).

La noticia fue bien recibida por una concentración de atletas, entrenadores, dirigentes de clubes, hinchas y federaciones que realizaron exhibiciones deportivas y un banderazo en las puertas del Congreso a pesar de los infernales 40 grados de sensación térmica que derritieron a la ciudad autónoma. Bajo el lema "Mil banderas por el deporte argentino" fueron a defender al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), entidad que el macrismo intenta mudar de Núñez, con intenciones de poner a la venta los terrenos que ocupa.

"El decreto sigue vigente pero pierde legitimidad", anticipó el presidente de la Confederación Argentina del Deporte (CAD), Rodolfo Paverini. Es que al no ser vinculante el dictamen pasará ahora a las cámaras y si llegara a aprobarse sólo en una quedaría firme.

El gobierno cuenta por fuera del Congreso con el respaldo del Comité Olímpico Argentino (COA), cuyo presidente, Gerardo Werthein, dijo hace una semana (y lo repitió en Rosario con motivo de la presentación oficial de los Juegos Suramericanos de Playa) que trabajan junto a Nación para ir más allá de un decreto y armar una nueva ley del deporte. Habrá que ver si en este año electoral, Nación pondrá los esfuerzos en este plan que muchos caracterizan de "privatizador" o priorizará otros.

¿Cómo se vivió la noticia desde Santa Fe? Con cautela, al menos así lo expresaron dos legisladores. "Este DNU no cae pero sí va a tener ahora tratamiento en las dos cámaras. Algo que debería haber sucedido desde el comienzo. No había ninguna necesidad ni urgencia para eliminar la Secretaría de Deportes, se podría haber hecho un proyecto como corresponde y en todo caso ganarlo o no en discusión legislativa", le dijo ayer a Ovación la diputada por el Frente para la Victoria Claudia Giaccone.

En tanto, para el legislador del Frente Social y Popular Carlos Del Frade "es muy importante el rechazo de la bicameral".

No obstante aclaró que "todo va a depender del resultado electoral; si el macrismo se siente respaldado va a avanzar por la privatización de todo lo estatal en beneficio de empresas privadas que siempre estarán detrás del deporte de élite, por eso más que nunca la resistencia no sólo tiene que venir de Buenos Aires sino también de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, las más poderosas deben intentar construir un ministerio del deporte, para que exista de verdad un país federal y llevar el deporte a cada rincón del país. Hay que seguir estando atentos más allá del rechazo".

Y remató haciendo alusión al proyecto del candidato a intendente por el Frente Popular Cívico y Social Pablo Javkin de traer el Cenard a Rosario.

"Me parece bien como idea, el problema es el presupuesto, por lo menos tendría que triplicarse (el total para 2019 es de 277 mil millones de pesos y para deportes se destina menos del 1 por ciento), si no será una hermosa ilusión y nada más".

Entre los que manifestaron ayer contra el DNU, y también contra las sociedades anónimas que impulsa el macrismo, estuvieron los integrantes de la Coordinadora de Hinchas (iniciativa de jóvenes simpatizantes de varios clubes de todo el país que luchan para que sus derechos sean contemplados en los encuentros deportivos). Con carteles donde se leía #No a las SAD y #No privaticen el deporte, dieron el presente junto a entidades deportivas que conformaron el Frente Unido del Deporte Argentino (Fundar).

En la jornada "deportiva" de ayer se recordó críticamente el nombre de Carlos Javier Mac Allister (ex secretario de Deportes). No sólo fue aplastado este domingo en la interna de Cambiemos en La Pampa sino que ahora "patinó" el plan de la agencia que él pergeñó junto a otros funcionarios con la excusa de optimizar la gestión y autonomía de la secretaría.