Ramiro Macagno, en el arco de Newell's: "Tenía muchas ganas de volver"

¿El paso por Platense te dio principalmente continuidad?

Sí, continuidad, que era lo que más quería. Y volver a jugar un campeonato entero sin lesiones. Logré eso. Y llegar a jugar una final, por eso digo que fue mejor de lo esperado.

Ramiro Macagno 2, NOB

¿Cómo ves la competencia con Lucas Hoyos, estando también Josué Reinatti?

Es una competencia muy sana. A Lucas lo conozco de Atlético Rafaela, donde habíamos estado juntos. Le tengo un gran aprecio. El que mejor que esté va a jugar.

Hablaste de las lesiones, que son las te dejaron sin jugar cuando estabas en Newell’s, ¿tomás esta vuelta como una revancha?

No sé si una revancha, pero algo así. Desde lo futbolístico no sé si fue ese el problema, porque creo que siempre fueron las lesiones las que me marginaron un poco. Como decía antes, quería jugar, volver a agarrar minutos, a sentirme bien y a estar bien desde lo físico para volver a Newell’s y estar al ciento por ciento.

¿Con Mauricio Larriera hablaste en particular sobre lo que tenés que hacer, como por ejemplo salir por abajo con el pie?

Eso dependerá del juego que Mauricio nos pida. Estamos entrenando todo. Llegué hace una semana y media, y me estoy acomodando a su idea de juego. Lo que me dijo es que quería una competencia sana y que el que mejor esté va a atajar.

Tuviste ofertas de varios equipos, de Argentina y el exterior, ¿por qué la continuidad en Newell’s?

Tenía ganas de volver a jugar con esta camiseta. No sé si la palabra es revancha, pero quería volver acá. Desde que llegué al club siempre me trataron muy bien. Lo que quería, cuando me fui a Platense. era tratar de jugar un campeonato entero estando bien.

macagno1.jpeg "Tenía ganas de volver a jugar con esta camiseta. No sé si es revancha la palabra, solo quería volver", dice Macagno. Héctor Río/La Capital

¿Te sentís más maduro como jugador después del paso por Platense?

Sí. Los partidos también te dan esa madurez, el hecho de jugar mucho. Creo que fueron 40 seguidos. Esto para un arquero es muy importante. No había tenido esa continuidad en Newell’s desde que llegué, sí en Rafaela. También los años te hacen madurar.

Se vuelve a jugar una Copa de la Liga y con Platense llegaste en la última edición a la final, ¿cómo se juega este tipo de torneo, divididos en zonas?

Es un torneo corto, en el que ganás tres o cuatro partidos y te prendés arriba. Perdés y te pasa lo contrario. Tenés que hacerte muy fuerte de local. Nosotros con Platense lo hicimos. No perdimos ningún partido. Y después en el mano a mano son partidos donde no hay equipos grandes ni chicos. Son partidos en los que si te levantaste bien o mal a la mañana te dejan adentro o afuera.

Volviste y se sumó Franco Díaz, que dijo que le hablaste del club, ¿qué le comentaste?

Le conté lo grande que es Newell’s, la gente, cómo se vive. Con Jero (Cacciabue) le hablábamos a todos los chicos (de Platense) mucho de Newell’s, nos preguntaban mucho. Newell’s es un club grande y cuando te llaman a todos lo convence para venir.

¿Te volviste un especialista en el tema?

No sé. El otro día (en la definición por penales contra River de Montevideo) no me tocó atajar ninguno (risas). Venía de una muy buena racha en la Copa de la Liga. Si hablamos de ese partido, fuimos muy superiores y nos faltó solamente el gol. Si terminábamos ganando 4 a o 5 a 1 estaba bien. Empatamos en la última y no se nos dio en los penales.

¿Es bueno para el jugador salir un poco de Rosario para hacer la pretemporada y jugar contra equipos del extranjero?

Sí, suma salir de Rosario. Salir de la monotonía, de esa comodidad que te da el hotel del club, es bueno. De paso jugás con equipos de otros países y ves un poco como es el fútbol un poco de acá de Uruguay.

Falta menos para que tengas enfrente a Lionel Messi, ¿estás ansioso porque se juegue ese partido con Inter Miami?

Estamos todos muy contentos. Personalmente no lo conozco. A medida que vaya llegando mas cerca ese partido la ansiedad va a ser más.

¿Y quién le va a pedir la camiseta?

Se la van a pedir todos. Yo no voy a ser, no soy así. Lo voy a dejar más tranquilo. Será una experiencia muy linda para todos.