"Quizá todavía nos falta un tiempo más de trabajo"

Edgardo Bauza es un entrenador que no anda con chiquitas. Dice lo que piensa. A esta altura de su rica trayectoria tiene la espalda bien firme como para sostener las palabras que desprende en cada conferencia de prensa. Y ayer no fue la excepción. Además de hacer énfasis en Marco Ruben (ver aparte), también afirmó que "a lo mejor no llegamos como yo quisiera. Nos falta quizás un tiempo más de trabajo. Pero el que hemos hecho fue bueno. Vamos a aprovechar los días que quedan para llegar a la Copa Argentina de la mejor manera", respondió el Patón. Lo llamativo es que el técnico lleva casi un mes y medio de pretemporada al frente del equipo.

El plantel auriazul retomó la actividad el pasado lunes 18 de junio en el country de Arroyo Seco. Ese día coincidió con la vuelta de Bauza al club tras cosechar campeonatos y prestigio en diversas latitudes. Desde entonces no paró de comandar cada práctica con énfasis. Incluso encabezó la delegación que hizo la fase más exigente del reacondicionamiento físico en Costa Rica.

Sin embargo, ayer sorprendió al expresar que quizá le faltaba un período más de trabajo. A simple vista suena raro porque fue uno de los primeros clubes que volvieron a moverse tras las vacaciones. ¿Qué habrá querido decir el Patón entonces? Porque la semana que viene tendrá una linda excusa para mostrar parte del repertorio que viene preparando desde hace varias semanas cuando sea momento de jugar contra Juventud Antoniana de Salta.

"Vamos a aprovechar los días que quedan para llegar a la Copa Argentina de la mejor manera", explicó el entrenador sobre el desafío copero que tendrá Central el jueves próximo en cancha de Unión. Un partido donde además el que pierde, pagará con la eliminación. Y ese es un precio que ningún canalla quiere pagar.