Quinteros usó la polémica de las acreditaciones como excusa para no explicar la derrota ante Central

sEl DT de Independiente se sentó en la sala de prensa del Gigante, cuestionó que no hayan sido acreditados los medios partidarios del Rojo y se fue sin responder preguntas. Su gesto desplazó el foco de la contundente eliminación 3 a 1 ante un superior Central

El DT Gustavo Quinteros tenía mucho para explicar después de la eliminación de Independiente en el Gigante de Arroyito. Su equipo cayó sin atenuantes 3 a 1 ante Central , quedó afuera en los octavos de final del Apertura y se despidió del torneo con una actuación que dejó más dudas que certezas. Sin embargo, el entrenador del Rojo decidió no hablar de fútbol. Entró a la sala de prensa del Gigante, se sentó frente al micrófono, pronunció una breve frase y se retiró.

“Quisiera lamentar esta situación del partido, pero por respeto a los periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia”, dijo Quinteros antes de levantarse y volver al vestuario visitante.

La decisión tuvo impacto inmediato. El técnico buscó expresar su respaldo a los medios partidarios de Independiente que no habían sido acreditados por Central para cubrir el partido de este domingo en el Gigante. Pero el gesto pareció más una excusa para zafar de la incómoda situación de dar explicaciones públicas justo después de una eliminación.

La decisión de Central frente a los periodistas de Independiente

Central había decidido no acreditar a los medios partidarios de Independiente. Desde Arroyito argumentaron que no podían garantizarles la seguridad necesaria dentro del estadio. La situación generó malestar en el Rojo.

Ante ese escenario, los medios partidarios de Independiente terminaron transmitiendo desde las cabinas del Libertadores de América, después de que la dirigencia del club de Avellaneda abriera su estadio para que pudieran seguir el partido a distancia.

Quinteros tomó esa situación como eje de su presencia en conferencia tras la justa derrota ante Central. No la ignoró. Al contrario: decidió convertirla en el único mensaje de la noche.

El problema es que el técnico dejó sin respuesta lo principal: la eliminación de Independiente, el rendimiento del equipo, las razones de la derrota, el planteo del partido y la manera en que Central terminó imponiéndose con categoría en una instancia decisiva como ésta.