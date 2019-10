"Queremos ganar y darle un abrazo a Diego", señaló Gentiletti

¿Vas a tener un partido muy especial el martes ante Gimnasia porque además de lo que será la presencia de Maradona, también tenés un pasado formativo en el Lobo?

Sí, Gimnasia es el club en el me crié y me inicié futbolísticamente. Tengo recuerdos muy lindos. En Gimnasia fue donde me tocó debutar, me tocó formarme también como persona. Pero la verdad es que más allá de todo esto tan lindo, uno quiere ganar. A pesar de que para mí sea un club especial y de lo que signifique Maradona estando cerca de uno en la cancha, nosotros queremos ganar el partido.

¿En Gimnasia completaste tu formación como jugador?

Yo empecé allá en 2001 y estuve hasta el 2008, desde chico hasta grande. Primero, hasta los 15 años jugaba de cinco o volante por izquierda, y a los 16 cuando llegué a Gimnasia me empezaron a utilizar de defensor central y ya no cambié la posición.

Tenés mucha gente conocida en La Plata, ¿qué te cuentan ellos de lo que significó la llegada de Maradona a Gimnasia?

Obvio que todo lo que genera Maradona es muy lindo. El club lo vive de una manera increíble.

Ahora viene Maradona a jugar contra ustedes, en la previa habrá un recibimiento muy emotivo y después un partido de fútbol muy importante. ¿Cómo hace el jugador para concentrarse en el juego, ya que además de ser profesionales son personas que admiran a Maradona y seguro los movilizará su presencia?

Habrá un momento de disfrutar el homenaje previo, de todo lo que él genera, de todo lo que vivió en Newell's. Se vivirá ese momento, pero después cuando empieza el partido la verdad es que uno se saca eso de la cabeza y empieza a jugar para querer ganarlo como lo hacemos siempre. Te aislás directamente. Decís ya pasó lo lindo, ya está, ahora empecemos a jugar el partido y ganemos.

¿Cómo imaginás el trámite del encuentro?

Será un partido duro como todos. Nadie te regala nada. Ellos van a estar muy cerrados y compactos. Y creo que también buscarán presionarnos un poco arriba porque están necesitados de puntos. Eso podría generar algunos espacios. Pero a veces se intuye un partido y sale otro. Va a ser un encuentro muy duro. Lo afrontaremos de la mejor manera para intentar ganarlo, que es lo que todos queremos. Hay que estar tranquilos, no acelerarse, el partido se va a ganar en el minuto uno o en el noventa, pero con tranquilidad hay que llevarlo para controlar el trámite nosotros.

¿Por la llegada de Maradona hay más amigos que te dijeron que irán a la cancha?

Por lo que significa Maradona hace que todo el mundo esté atento a consultarte por si hay entradas. Es normal por lo que genera Diego.

Una foto con Diego después del partido, abrazo y darle la mano. ¿Cuál es la idea?

Lo que salga en el momento cuando termine el partido, pero obviamente tratar de acercarme a Diego. Una foto o un abrazo con Maradona es lo más lindo que hay.

Estabas jugando en España, ¿cómo te sentís de nuevo insertado en el complejo, pero apasionante fútbol argentino?

Muy bien. Obvio que después de mucho tiempo de estar afuera está la cosa linda de regresar al fútbol argentino. Estoy contento y me siento muy a gusto de estar en mi país y acá en Newell's.

¿En cuanto al juego era lo que esperabas o notás muchos cambios de cuando emigraste, más que nada en referencia a la dinámica y al aspecto táctico?

Creo que el fútbol argentino mejoró y creció mucho. Obvio que hay equipos con distintas posturas como pasó siempre. Algunos que atacan más y otros que cuidan más el resultado. Lo veo muy parejo como fue siempre y advierto que hay muchos equipos que intentan jugar más, algo que se veía muy poco algunos años atrás.

No es fácil armar una dupla de zagueros ni una línea de cuatro y en Newell's con Lema y los marcadores de punta se entendieron muy rápido, interpretaron lo que pretende Kudelka. ¿Esta situación facilita tu adaptación al fútbol argentino?

Seguro. Ayuda mucho entenderse y acoplarse rápido con los compañeros. Y es fundamental comprender el mensaje del técnico, no sólo para mí sino para todos. Cuanto más rápido podamos ensamblarnos más rápido vendrán los resultados. Y esto es lo que a nosotros nos pasó. Nos entendimos muy rápido todos y pudimos ir creciendo de a poco, y ahora seguimos por esta senda intentando mejorar en cada partido.

Kudelka pregona la idea de salir jugando desde abajo para que la pelota les llegue prolija a los volantes y a los delanteros, ¿cómo te llevás con esta metodología de juego?

A mí me gusta mucho esta postura de juego. Siempre me gustó. Pero tampoco es que somos unos locos de arriesgar cualquier cosa y en cualquier situación. Sí, intentamos hacerlo de esta manera y es el estilo de Newell's, que toda la vida fue un equipo en el que se jugó bien al fútbol. Y nosotros también intentamos hacerlo.

En todas las pelotas quietas vas con Lema a buscar al área de enfrente, ¿estás esperando poder hacer un gol?

(Risas). Siempre que voy al área lo busco, pero no soy de hacer muchos goles. Uno espera poder convertir, en algún momento va a llegar, no hay que desesperarse. Acá lo fundamental, lo que más me gusta a mí y más contento me pone es cuando mantenemos nuestro arco en cero.

Ganan mucho en el área contraria de arriba. ¿Ensayan en la semana?

Practicamos bastante. Es una posibilidad más de hacer goles. Tenemos buenos pateadores y chicos que cabecean muy bien y esto hace que sea una buena herramienta.

Hicieron buenos partidos de visitante frente a Central y Boca y derrotaron a Patronato, que también pelea el promedio. ¿Qué les aporta este resultado afuera, más allá de los tres puntos?

Es cierto y necesitábamos coronarlo con la victoria. Y se nos dio más allá del rival, que está peleando con nosotros abajo. No pudimos plasmar de lleno lo que nosotros hacemos porque la cancha estaba complicada, pero hicimos un buen partido y por eso lo ganamos.

El objetivo prioritario es recomponer el promedio, pero la pelea de abajo los lleva a estar en una posición encumbrada en la tabla y con un partido pendiente. ¿Cómo manejan esta situación en el grupo, se entusiasman también con pelear los puestos de arriba?

La tradición de Newell's siempre es tratar de estar en la parte alta de la tabla, obvio que venimos de una situación complicada y la realidad indica que tenemos que sumar para el promedio. Así que estando en la parte de arriba vamos a tirar lo de abajo y cuanto antes salgamos de ahí mucho mejor, pero debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Lo estamos haciendo bien, estamos creciendo y esperamos que siga así durante todo el campeonato.

¿Cuando se pelea por el promedio la pelota pesa más, cuesta más jugar o dentro de la cancha uno se olvida de esta situación complicada? ¿Están pendientes de que un error puede salir caro?

Creo que cuando entrás a jugar no pensás tanto en eso. Obvio que en lo previo o después lo tenés en cuenta porque es imposible no mirar los números. Adentro de la cancha no me pasa de pensar demasiado en esta situación, de si hago una jugada bien o mal, y sí trato de hacer las cosas lo mejor posible. Los riesgos son siempre los mismos, estés peleando arriba o abajo, porque uno quiere ganar y que las cosas salgan bien. A veces las cosas salen diez puntos, otras más o menos y otras mal, pero nunca hay que dejar de insistir.

¿Con qué Newell's te encontraste, porque uno puede tener una idea de un club, pero hasta que no estás adentro no lo experimentás?

Me encontré con un club bien en todo sentido, en crecimiento. En su momento se hablaba de que cuando estaba López era complicado cobrar, que había problemas, pero encontré todo diferente de lo que se hablaba. Hoy es un club que está muy bien, ordenado, que crece, y no es fácil en el fútbol argentino encontrar estas cosas. Es un camino que va de la mano de lo que hacemos nosotros en la cancha, de querer mejorar partido a partido. De estar creciendo. Y el club está por el mismo camino.

¿Para qué está Newell's?

Estamos para seguir creciendo y seguir en el lote de los arriba, que es lo que queremos, es la ambición que tenemos. Después ir partido a partido porque necesitamos sumar puntos para salir de la zona baja de los promedios. Esa es la prioridad. Sumar puntos y poner a Newell's donde se merece, que es en los primeros puestos.