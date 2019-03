Quedó claro por qué no jugaba Ribair

¿Quién no se preguntó en algún momento por qué no juega Ribair Rodríguez, uno de los refuerzos que llegaron a Newell's? Bueno, ayer quedó demostrado por qué no lo hacía. Por la lentitud y la parsimonia con la que se desplaza dentro de una cancha. El volante no le hizo honor a esa sangre uruguaya que muchas veces sacan a relucir los futbolistas orientales. Todo lo contrario, sólo sorprendió a los exigentes leprosos que colmaron el Coloso para verlo en acción. Pero no para bien, sino todo lo contrario porque Ribair —a pesar de haber ingresado después de los 70 minutos— se agotó rápidamente. Al menos esa fue la sensación luego de perder en la carrera a Maroni y tras intentar trabarle el remate de gol a Ortiz. ¿Por qué no juega el uruguayo? Nadie puede decir que en algún momento no se hizo esa consulta. Las respuestas internas en Newell's (las prácticas son a puertas cerradas) eran que estaba buscando su puesta a punto ideal porque fue uno de los últimos en llegar al club (fines de enero). Una apreciación —quizás— atendible más allá de que arribó para reforzar al plantel. La respuesta a esa pregunta que muchas veces sobrevoló por el Parque apareció ayer en apenas veinte minutos, donde el uruguayo —está claro que no fue el único responsable de la caída— mostró que no se encuentra apto. Más aún en un fútbol intenso, rápido y exigente. Y para colmo, se fue expulsado precisamente por llegar tarde a una pelota y cometer una dura infracción. Quedó en evidencia que ahora le costará y mucho volver a tener una chance. Al menos hasta que se ponga a tono y no desentone como en su debut.