"Que se contagiaran jugadores de la Serie A nos impactó a todos"

La historia futbolística de Nicolás Boccaccini comenzó en el baby del club Sarmiento, en la zona sur de Rosario, en el predio del Batallón. La pelota lo llevó por Rosario Central, volvió a Sarmiento cuando estaba con la Fundación Messi, pasó a Ferro, Colón, Central Córdoba y desde allí emigró a Europa. A los 21 años el rosarino, tras un paso breve por el fútbol griego, está jugando en el Real Senise, en el ascenso de Italia, en la provincia de Potenza, cerca de Napoli. "Que se hayan contagiado jugadores de la Serie A con la buena salud y cuidados que tienen ellos les impactó a todos", aseguró.

"Estoy viviendo en una casa que me da el club, que además se encarga de la comida. El virus desde China llegó a Italia de manera inesperada, primero nos sorprendió. Al principio se las tomaban como muertes comunes por un virus más, pero después se propagó desde Lombardía y avanzó sobre todo el país. La mayoría de los casos están concentrados en el norte, pero la gente empezó a desesperarse y se generó mucho temor por la cantidad impresionante de muertes", relató Boccaccini desde su aislamiento obligatorio en Italia.

Contó cómo fue avanzando la pandemia. "Se empezaron a tomar medidas en los entrenamientos y hace un par de semanas comenzó la cuarentena. No se conocía al virus y en algunos días empezaron a contarse los muertos y enfermos. Luego se dieron a conocer los síntomas y los grupos de riesgos. Se puso el foco en la higiene y los barbijos. Fue muy impactante ver a la gente salir con barbijos. Sólo se sale muy poco para algunas compras de higiene personal y comida porque hay multas muy estrictas".

En cuanto a la relación con su familia en Rosario expresó que "estamos a miles de kilómetros de nuestras familias y si nos preocupamos nosotros los preocupamos a ellos. Yo por suerte comparto la casa con tres chicos argentinos que llegaron a este club y nos apoyamos mucho entre todos. Dos son de Pergamino, Bruno Perretta y Francisco Insausti, y el otro de San Nicolás, Cristian Zarzo".

Boccaccini indicó que "la idea es concientizar a nuestros seres queridos en Argentina para que lo tomen en serio. Nosotros al principio salíamos a correr y nos dijeron que no lo podíamos hacer más. Desde ahí no salimos más a la calle. Acá por suerte en nuestra zona no se registran casos. No tenemos temor porque en teoría la gente se está curando y de a poco comenzaron a bajar las muertes. Primero está la salud y nos estamos cuidando. Que se hayan contagiado jugadores de la Serie A con la buena salud y cuidados que tienen ellos les impactó a todos".

Y con gran conciencia destacó que "no sé hasta qué punto es bueno volver ahora al país porque el virus se propaga fácil y si regresas lo primero que haces es estar con tu familia por más que hagas la cuarentena. Entonces por respeto a Argentina y a nuestras familias lo mejor no era regresar ahora".

Además, agregó: "Si pensás todos los días cuándo voy a volver a jugar, a ver a mi familia y a salir de la casa, te volvés loco. Por eso la paciencia es fundamental. Incluso hay días que cerramos un rato hasta las persianas porque pasan fumigando".

Por último, lanzó un mensaje directo al corazón. "Hay gente que daría todo por quedarse en su casa con su familia sin ir a trabajar, y ahora es el momento. Nosotros acá lejos imagínate lo que daríamos por poder hacerlo. La mejor manera de ayudar es tomar conciencia y ese es el mensaje. Duele ver que hay gente que no valora poder estar con su familia y rompe la cuarentena".