Ahí estaba la clave de todo. Caruzzo sufre una lesión que lo dejó afuera de los últimos partidos de Central y, aunque jugó unos minutos en la práctica de hoy, se dudaba de que pudiera jugar con el equipo que dirige Cristian Aldirico. Fue él propio Caruzzo quien abrió una puerta para salir como titular el domingo en el Mario Kempes.



Caruzzo, con la mira en las Semifinales de Copa Argentina pic.twitter.com/COMhmBibB1 — Rosario Central (@CARCoficial) 16 de noviembre de 2018



"No estoy pensando en si me voy a resentir o no. La idea es poder llegar bien al domingo, poder jugar. Para hablar de final, hay que ganar el domingo, por eso es un partido clave", disparó con el ceño fruncido, y añadió: : "Si está la decisión de jugar hay que hacerlo sin ningún temor, asumiendo riesgos y entendiendo que es un partido clave para nosotros".



Todos esperaban que el técnico de Central , Edgardo Bauza, hoy confirmara el equipo que parará el domingo para enfrentar a Temperley por la semifinal de la Copa Argentina . O al menos que diera algunas pistas sobre quienes jugarían en la zaga central, donde están las mayores dudas del equipo, y quién será el reemplazante del suspendido Federico Carrizo.No obstante, hubo pistas sobre cuál podría ser el once titular ante Temperley. La primera y la más fuerte salió de la conferencia de prensa posterior al entrenamiento. El técnico eligió a dos nombres de peso para que hablen con la prensa, al referente del plantel y capitán Néstor Ortigoza, y a Matías Caruzzo, el líder de la defensa auriazul."Si bien los tiempos son un poco cortos y justos, venimos haciendo un esfuerzo para tratar de llegar al domingo lo mejor posible. El desgarro fue grande, venía molestando y a veces a uno lo emocional le gana a lo racional y traté de seguir jugando", comentó el zaguero, que tiene la experiencia suficiente como para saber cuándo en el fútbol hay que jugársela.Un rato antes Ortigoza abrió otras puertas. No entró en detalles pero quedó flotando en el aire que se refería a Marco Ruben, quien también se perdió los últimos partidos, inclusive el clásico, por estar lesionado. "En el plantel somos 27 y contamos con todos. Al que le toca ahora la oportunidad, la tiene que aprovechar al máximo", se esperanzó el mediocampista.¿Quién reemplazará a Carrizo es una de las grandes incógnitas que el Patón aún no despejó? El mediocampista se fue expulsado en el clásico que Central le ganó 2 a 1 a Newell's, en Sarandí, y tiene que ser reemplazado. Se barajaron varios nombres, pero en el último tramo de la semana quedó uno y solo uno: el juvenil Diego Becker, de buena actuación en Tucumán.Así las cosas, el probable equipo que pondría en cancha el Patón Bauza en Córdoba tendría a Ledesma, en el arco; a Bettini, Caruzzo, Ortiz y Parot, en la defensa; Ortigoza, Gil, Camacho y Diego Becker, en el mediocampo, y Lovera y Zampedri, en la delantera. La formación no está confirmada, pero es la que se perfila de los ensayos previos.