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Si pasa Central, el miércoles en el Gigante o en La Plata por los cuartos de final

Central debe hacer su parte en el Gigante y luego mirar Estudiantes-Racing. Si es el primero, deberá viajar a La Plata, sino recibirá al otro en Arroyito

9 de mayo 2026 · 19:26hs
Estudiantes y Racing se verán las caras en La Plata y Central

Estudiantes y Racing se verán las caras en La Plata y Central, si vence a Independiente, estará atento a la definición.

Lo primero es lo primero. Y Central debe superar en el Gigante a Independiente si pretende clasificar a los cuartos de final, ya sea en los 90’, en el alargue o en los penales. Si eso pasa como todo el pueblo canalla espera, lo esperará Estudiantes o Racing, que jugarán a continuación en La Plata. Además, la extensa jornada se completa con el gran clásico de River y San Lorenzo en el Monumental, y con Vélez y Gimnasia, que enfrentará al técnico local contra su hijo que juega en el Lobo.

A las 15 la rueda empezará a moverse en Arroyito y si Central pasa por supuesto que el rival más conveniente sería Racing. Es que si el equipo de Costas gana en La Plata, nuevamente deberá jugar en visitante en el Gigante, con la ventaja de la localía para Central y, sobre todo, de una gran recaudación para las arcas auriazules.

Si en cambio gana Estudiantes, será un rival incómodo. Porque viene de eliminarlo en los controvertidos octavos de final del último torneo y porque además hay dos partidos pendientes: por los 16avos de final de la Copa Argentina (se jugaría a principios de junio) y en la final de la Supercopa Internacional, cuya realización es una incógnita aún.

>>Leer más: Chiqui Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo del arbitraje ante Central

Sería el miércoles para Central

Cualquiera sea el caso, ese encuentro de cuartos de final se disputará el miércoles, lo mismo el que enfrente a los vencedores de River-San Lorenzo y Vélez-Gimnasia, que van por la misma llave, y que son los posibles rivales canalla en semifinales, las que se disputarán el domingo próximo.

Como Central, Estudiantes y Racing juegan copas internacionales. El Pincha está mucho más afirmado en la Libertadores y la Academia de Avellaneda no tanto en la Sudamericana. Es que no arrancó bien y está tercero, aunque le quedan dos partidos de local ante rivales menores que pueden darle el pase.

Será un domingo de máxima adrenalina, que arranca a las 15 y termina cerca de la medianoche.

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