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Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

El equipo de barrio Sarmiento cae en el encuentro de ida ante el elenco del Torneo Promocional Amateur 2026. Theo Guiñazú marró un penal. El local juega con diez por la expulsión de Souto

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

25 de octubre 2026 · 16:29hs
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Primera C. Theo Guiñazú desvió un penal a las 23 minutos y Argentino perdió un inmejorable chance para ponerse al frente ante Defensores de Glew.   

Primera C. Theo Guiñazú desvió un penal a las 23 minutos y Argentino perdió un inmejorable chance para ponerse al frente ante Defensores de Glew.   
Primera C. Argentino juega ante Defensores de Glew

Primera C. Argentino juega ante Defensores de Glew, el encuentro de ida por la Promoción.

Argentino comienza a transitar los partidos de la Promoción ante Defensores de Glew para quedarse en la Primera C. En el encuentro de ida pierde por la mínima diferencia, en el estadio Parque Roma. Theo Guñazú marró un penal a los 23' y en la contra Thiago Scacheri anotó para los locales.

Argentino con un cambio en el mediocampo

El equipo dirigido por Leonardo Acoglanis tendrá un variante en el mediocampo con el ingreso Manuel Correa por Julián Andrada. el resto del equipo será el mismo que le ganó por penales a Muñiz en el encuentro definitorio por la desafiliación.

Los primeros minutos, el trámite fue parejo y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos. El mal estado del estadio Parque Roma hizo que no se puedan dar dos pases seguidos.

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Guiñazú marró un penal para Argentino

Sobre 22', llegó una gran jugada individual de Thiago Bartalini ingresó al área, fue derribado Luca Souto y el arbitro Manuel Giret sancionó penal. Theo Guiñazú remató desviado y el Albo se perdió una inmejorable chance para ponerse al frente del marcador.

Glew de contra abrió el marcador

En la contra a los 25', en la primera incursión de los locales, Thiago Scacheri se llevó a rastra a su defensor y con un potente remate anotó el 1 a 0 para Glew.

Después, el Salaíto salió en busca de igualdad, contó con la chance con el tiro de Octavio Rubarth y el defensor Pizarro la mandó al córner. Y a los 39' llegó el remate de Rubarth, el arquero Ramiro Álvarez en gran reacción se quedó con tiro.

El local se quedó con diez

A los 40' el local se quedó con 10 por la expulsión de Luca Souto por doble amarilla tras una falta a Rubarth. El resto del trámite, el Albo buscó la igualdad pero falló en los metros finales. Con el triunfo de Defensores de Glew sobre Argentino por la mínima diferencia se fueron al descanso.

El once de Argentino: Francisco Olivera, Mateo González, Miguel Hernández, Ignacio Canteros y Luciano Fernández; Juan Cisneros, Manuel Correa, Theo Guiñazú y Thiago Bartalini; Octavio Rubarth y Juan Cantiani.

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