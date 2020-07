Presentación en el Gigante del Kily con el plantel

La dirigencia de Central elevó el pasado miércoles un pedido formal a las autoridades provinciales solicitando permiso para que el cuerpo técnico que encabeza Cristian González pueda presentarse en sociedad ante el plantel en el estadio Gigante de Arroyito. Todo bajo un estricto protocolo sanitario acorde a los tiempos que corren de pandemia. Desde la secretaría de deportes tomaron nota, hicieron una pequeña corrección y ayer le dieron el visto a la solicitud canalla. En consecuencia, el Kily y sus laderos encabezarán hoy a las 11 una especie de acto formal sobre el césped del Gigante de Arroyito, donde darán además el presente los jugadores profesionales y algunos directivos para darle forma oficial al primer encuentro cara a cara que tendrá el nuevo cuerpo técnico junto a los jugadores.

“Venimos trabajando este tema hace unos días. Hablamos con la secretaria de deportes de la provincia de Santa Fe, Claudia Giaccone, y planteamos un minucioso informe sanitario realizado por el departamento de higiene y seguridad para poder realizar una exposición del Kily con los jugadores”, comenzó relatando el secretario de finanzas, Fabio García.

En el detallado informe canalla resaltaba que el espacio asignado para la primera charla entre el entrenador y jugadores era el salón presidencial del estadio mundialista. Incluso desde el club enviaron varias fotografías de cómo quedaría el recinto preparado para la particular ocasión, entre otros temas.

Pero desde la secretaría provincial le bajaron el pulgar a ese espacio por considerar que no se respetaba el distanciamiento social que debe haber entre los protagonistas y además debía ser en un espacio abierto. Automáticamente, quien comanda el estadio centralista y cuenta con experiencia laboral ante diversas circunstancias, cambió la ficha y apostó un pleno para realizar el cónclave desde el mismo césped del Gigante, algo que terminó siendo aprobado.

Por lo tanto, hoy a las 11 el Kily González y el resto de los ayudantes darán el presente en el estadio. Estarán por primera vez ante el plantel profesional, ya que por medidas preventivas se limitó la presencia de juveniles y personas ajenas al área fútbol. Tampoco podrá acceder la prensa, ya que la única habilitada para tomar nota del momento será el departamento de comunicación del club.

Entre los ejes a tener en cuenta sobresale que cada jugador, directivo o personal de cuerpo técnico que arribe a Arroyito, deberá hacerlo en su auto particular y en forma individual. También está previsto que cada uno ingrese por el túnel donde acceden a las entrañas del estadio los días de partido bajo las estrictas normas y protocolos sanitarios.

No está permitido quedarse pasivo. Todo lo contrario, como llegan deberán ir directamente al césped del campo de juego porque ahí estará destinada una larga fila de sillas bien espaciadas entre las 40 personas que deberían participar de la reunión.

Por recomendación provincial, los integrantes del cuerpo técnico y el selecto grupo de directivos se ubicarán de frente al pelotón y tendrán una mesa, donde exhibirán diversos elementos de higiene. El dato de color es que el cónclave se realizará con las tribunas de calle Cordiviola de fondo.

En Central además aseguraron a este medio que la charla del Kily González con los jugadores profesionales no podrá extenderse más de 40 minutos porque así lo certifica el protocolo sanitario vigente para reuniones especiales en espacios abiertos.

Resta ver si hoy estará toda la tropa, ya que hay apellidos que no estaban en la ciudad. No obstante, desde el club y flamante cuerpo técnico destacan la velada como un hecho más que simbólico porque para toda la familia canalla, que Cristian González sea el técnico no es un dato menos y ameritaba tener este primer mano a mano con sus soldados de frente y hablando claro sobre las metas a cumplir una vez que se levante el telón de la cuarentena. Porque para todos los centralistas, esta no será una etapa más.

No solo el Kily González pone mucho en juego con esta designación como técnico de la primera. También los directivos se la jugaron a la hora de apostar por una especie de refundación con gente ligada a la historia canalla del club de los pies a la cabeza.