Llegó el día de ver quién será el gladiador que se quedará con la histórica final que animará por primera vez el Turismo Carretera en el renovado Juan Manuel Fangio. La jornada dominguera arrancará con las revoluciones al palo. El desayuno ofrecerá tres cargadas y variadas series. Mientras que las miles de almas que invadirán una vez más al trazado podrán disfrutar desde las 13.20 del plato fuerte de la 5ª fecha: la final, que está programada a 30 vueltas o 50 minutos de acción. Esa misma que tiene al poleman Matías Rossi (Ford) como el único gran favorito. El Misil ratificó ayer tener el mejor auto. En tanto, los pilotos regionales Facundo Arusso (Torino) y Nicolás González (Torino) volvieron a tener otra livianita actividad.

El Fangio cambió su fisonomía. Es como que quedó hecho a su medida. Cada curva o recta le sienta a la perfección. Matías Rossi se movió nuevamente como patrón de estancia arriba de un superveloz Ford. Los demás pilotos aceleraron en vano durante la clasificación, ya que el Misil siempre fue la clara referencia y hombre a batir. Ninguno pudo derrocarlo a la hora de cronometrar.

Vaya que será un domingo particular. Llegó el día de la última función. Esa misma que todos están esperando para saborearla de manera particular. Los pilotos prometen ofrecer un show particular porque hay muchos puntos en juego. El bonus es que el gran vencedor pasará también a la historia en esta puntual velada.

Y ahí es donde la figura de Matías Rossi cobra dimensión. El piloto del Nova Racing viene dominando sin piedad todos los registros. El Misil acopió ayer la 38 pole de su rico palmarés. Mientras que para hoy promete hacer "todo lo que sea para tener un cierre como el equipo espera y desea", remarcó el representante de Ford.

Habrá que ver si Valentín Aguirre (Dodge), Gabriel Ponce de León (Ford), Jonatan Castellano (Dodge), Alan Ruggiero (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Manuel Silva (Ford), Santiago Mangoni (Chevrolet), José Manuel Urcera (Chevrolet) y Juan Trucco podrán llegar a derrocarlo sobre este trazado, que le viene haciendo un guiño perfecto al piloto de Del Viso.

Además de las miles y miles de almas que vivirán las series desde muy temprano (9, 9.30 y 10), también darán el presente los dos funcionarios más importante a nivel provincial y local. La organización afirmó que presenciarán la final el gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta rosarina Mónica Fein, quienes además fueron los artífices de que el autódromo no sólo siga respirando sino además creciendo.

La categoría reina cerrará hoy la 5ª fecha de la etapa regular al palo. Lo hará en un Fangio que viene destilando adrenalina pura desde el pasado jueves. Será un domingo histórico como este paso del TC por la ciudad. Los fanáticos sólo esperan que se desaten las tres series para luego disfrutar desde las 13.20 del banquete final. La superacción está garantizada.