"Pipo" Gorosito, tras eliminar a Boca: "Nos daban por muertos antes"

La reflexión de Néstor Gorosito

Sobre la dramática tanda de penales, Pipo dejó una curiosa frase. Esta mañana, en el programa de ESPN SportsCenter, se sinceró: “Yo pateaba penales y, cuando había un penal, re contento iba y pateaba convencido. He hecho y he errado, pero iba convencido. Si vos me decís "tomá y andá a patear un penal como patearon los chicos", extraordinarios, me cago encima, me parece”.