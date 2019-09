Directivas. El entrenador canalla habla con el paranaense en medio del entrenamiento. Posiblemente lo incluya entre los once.

Directivas. El entrenador canalla habla con el paranaense en medio del entrenamiento. Posiblemente lo incluya entre los once. Sebastián Suárez Meccia

Ledesma, Molina, Caruzzo, Novaretti, Brítez, Rius, Rinaudo, Gil, Pereyra, Gamba y Riaño. Los once nombres que más cerca parecen estar de la titularidad el domingo frente al Racing de Eduardo Coudet. Con algo de tiempo por delante para más pruebas, Diego Cocca mostró ya algunas cartas y la más saliente fue sin dudas el ingreso de Joaquín Pereyra por Diego Zabala en lo que fue un rato de fútbol en la mañana de ayer, previo al amistoso que el alternativo le ganó por 3 a 2 a Central Córdoba (ver página 3). Así, en lo que fue el primer ensayo, el técnico canalla dejó traslucir que tiene en mente meter algún cambio en el equipo en relación a lo que fue la puesta en escena ante Unión. Quien corre con mayores ventajas es precisamente Pereyra. Después, la disposición táctica, la forma de cubrir los espacios en el retroceso o los posicionamientos cuando el canalla tenga la pelota correrán, claro está, por cuenta del DT.

Desde el momento en el que terminó el choque en Santa Fe, ante Unión, rápidamente se instaló la idea de que el técnico podía ponerse a pensar en meter alguna variante, sobre todo teniendo en cuenta el poco juego que mostró el canalla en ese encuentro. Y eso fue lo que Cocca llevó a la práctica ayer o al menos lo que significó un primer bosquejo.

La idea de que el rendimiento ameritaba algún que otro cambio siempre estuvo. Incluso fue fácil hacer foco sobre algunos jugadores en particular. Lo que hizo el empate contra Unión fue terminar de convencer al técnico que por ejemplo Zabala juega incómodo recostado sobre el carril izquierdo, por eso ayer actuó en consecuencia.

El elegido para meterse, al menos por ahora, dentro de los once fue Pereyra, hasta aquí el jugador "número 12" en lo que hace a la consideración del entrenador. Es que el volante paranaense ingresó en casi todos los partidos de la Superliga. El único en el que se quedó sentado en el banco hasta el final fue contra Patronato. El resto, siempre fue una de las alternativas de recambio segura. A veces con más minutos en cancha y otras con menos, pero siempre estuvo en la consideración del técnico a la hora de buscar alguna variante que le entregue algo más de juego al equipo.

Ayer, antes de que el equipo alternativo enfrentara a Central Córdoba, Cocca ordenó un trabajo táctico (frente a un grupo de juveniles, en su mayoría de la reserva) y allí Pereyra apareció entre los once, junto a Rius, Rinaudo, Gil y Gamba en la zona de gestación.

No sólo por estos días no hay confirmación del equipo, sino que resulta una verdadera incógnita en qué lugar de la cancha lo imagina Cocca. De lo que trascendió de la práctica de ayer, el juvenil fue utilizado del medio hacia la izquierda. Pero, se insiste, lo fundamental para el entrenador en los próximos días será determinar de qué manera ordena las piezas para generar juego y lastimar primero, y para impedir que el equipo del Chacho Coudet lo vulnere después.

Por lo pronto, Pereyra es un volante de buen pie que lo que mejor hace es aportar una salida clara. Tiene más panorama, e incluso remate de media distancia, que desequilibrio por alguna de las bandas, lo que, en caso de ser de la partida, lo pone más cerca de transitar la cancha por la franja central que pegado a la línea, donde casi nunca jugó.

En lo que hace a Zabala, Cocca dio a entender que tomó real dimensión de las limitaciones que muestra el uruguayo por el carril izquierdo. Una posibilidad es dejarlo afuera de los once y otra cambiarle el perfil. Hoy parece estar más cerca de la primera, sabiendo que los problemas futbolísticos de Central en lo que hace a la generación de juego no se circunscriben exclusivamente a Zabala sí o Zabala no. El inconveniente es mucho más profundo, de estructura y de funcionamiento colectivo.

Lo que sí está claro es que Cocca tomó nota de lo hecho el pasado viernes y que parece decidido a darle una vuelta de tuerca al equipo. Si eso ocurre, podría mantener el esquema o incluso cambiarlo, aunque no parece eso ser lo más importante. En la mente del técnico canalla está la idea de cambiar algo y quizá Pereyra corra con algo de ventaja.

Ribas está en boxes

Hace tres días que Sebastián Ribas no puede entrenarse a la par de sus compañeros por un dolor en el pie. Ayer por la tarde se dio a conocer un nuevo parte médico, en el que se expresó que el delantero trabajó aparte "por una contusión ósea en la falange proximal del quinto dedo del pie izquierdo. Su disponibilidad queda sujeta a la evolución del dolor". Es poco probable que pueda ser tenido en cuenta para el partido ante Racing.