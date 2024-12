Paulo Killer y Thiago Bartalini tuvieron destacadas actuaciones en Córdoba y Argentino

Central Córdoba clasificó a la Copa Argentina 2025

El Matador comenzó a los tumbos el año con la conducción de Diego Pavoni, el DT se tuvo que ir y llegó Daniel Teglia para torcer el presente. “En el arranque del año nos costó encontrar el equipo y como grupo nos fuimos armando de a poco. Tras la salida de Pavoni, llegó Teglia, el plantel ganó en confianza, los resultados se fueron dando y terminamos muy bien en el Apertura con un cuarto puesto. El segundo torneo nos costó y fue muy irregular. Por suerte en la última fecha logramos un triunfo muy trabajado ante nuestra gente y abrochamos la clasificación al torneo más federal del país”, señalo Killer.

En cuánto a su continuidad, Paulo Killer se refirió al tema. “Estoy tranquilo, la idea es seguir en esta actividad, tengo muchas ganas de seguir defendiendo los colores de Central Córdoba. Todavía me sigo enojando cuando las cosas no me salen, continúo entrenando a par de los más jóvenes y jamás se me cruzó dejar el fútbol. Para disputar el último partido ante Victoriano Arenas, estuve toda la semana enfermo pero a la hora de jugar me puse a disposición del entrenador. No me quería perder este encuentro. Y gracias a Dios nos llevamos los tres puntos y pudimos festejar con toda nuestra gente”, aseveró Paulo Killer, referente del equipo de barrio Tablada.

Bartalini, el destacado en el plantel de Argentino

Tras la salida de Rosario Central, Thiago Bartalini se sumó al plantel de Argentino, cumplió con creces en el equipo de Daniel Fagiani y fue uno de los abanderados de la entidad de barrio Sarmiento. “Me pude adaptar fácilmente, el plantel me recibió muy bien y con el correr de las fechas ya me sentía del todo apto para poder enfrentar a grandes equipos que ya estaban en la Primera C. Todo esto se lo debo a mis compañeros y al cuerpo técnico que me brindaron la confianza para poder jugar. Llegué en un momento que el grupo ya estaba armado, a mediados de febrero pero el grupo me abrió las puertas desde un principio y me integraron rápido. Todo esto también se debe que ya conocía algunos chicos que jugaron conmigo en Central y otros que los tuve como rival en los clásicos frente a Newell’s, eso me facilitó jugar tranquilo”, confió Thiago Bartalini.

El lateral izquierdo se refirió a la campaña del equipo. “Quedamos con un poco de bronca por la campaña realizada en el segundo semestre. El plantel no se merecía terminar en la posición que terminamos sabiendo que en todos los partidos lo buscamos desde el primer minuto. Uno de nuestros objetivos era clasificar a la Copa Argentina y al no poder lograrlo da bronca. Pero todo sirvió a lo largo de la temporada, el plantel junto al cuerpo técnico hicimos todo lo posible para dejar a Argentino en lo más alto del torneo. Somos un equipo que va al frente siempre y vamos a trabajar para mejorar lo realizado en el 2025”, señaló Bartalini.

barta3.jpg Argentino. Thiago Bartalini, tras alejarse de Central, se sumó al equipo de Barrio Sarmiento con un gran rendimiento. .

Thiago Bartalini tiene contrato con Argentino

Por último el defensor tiró: “Mi expectativa es poder seguir representando a Argentino en cualquier cancha y poder pelear el torneo como lo hicimos este año en el Apertura. Soy jugador de Argentino, mi mente está puesta acá y todavía tengo contrato con el club. En el caso que haya alguna propuesta se lo dejo a mi representante”, cerró el jugador que se ganó el respeto de los albos.