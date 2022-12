Patrice Evra: "Messi eres el más grande, no vas a vivir más a la sombra de Maradona"

El ex futbolista del seleccionado francés está feliz por la conquista argentina: "Me gustaría felicitar a mis hermanos argentinos. Argentina es un país que vive para el fútbol"

Patrice Evra utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a los argentinos en general, y a la selección en particular, por la conquista de la Copa del Mundo, pero el ex futbolista del Manchester United y de la selección francesa aprovechó además para hacer un enorme reconocimiento a Lionel Messi. “Me gustaría felicitar a mis hermanos argentinos. Argentina es un país que vive para el fútbol. Felicitaciones al entrenador Scaloni porque debe sentir mucha presión al ser el entrenador de Argentina. También a todo los jugadores, su personal, pero por supuesto a a Lionel Messi”, dijo en el inicio de un video en su cuenta de Instagram el senegalés, con nacionalidad gala.

Pero fiel a su estilo, el recordado ex defensor le jugó una broma al rosarino para exponer su admiración: “Me puse los lentes de sol porque estoy llorando. Lloré toda la noche. ¿Qué te pasa, Messi? ¿Qué te pasa, boludo? Me ganaste tres Champions League, ahora una Copa del Mundo. La c.. de tu... ¡No! Tranquilo, papá. Feliz lunes para todos mis hermanos de Argentina. I love this game. ¿Qué te pasa, Messi?, la gente decía ‘¿Where is Messi?’. Messi está con la copa”, concluyó el mediático ex jugador.

Al mismo tiempo, también compartió una historia en la que escribió “Felicidades Argentina” y “Mis hermanos Argentina”, junto a un video que causó furor hace cuatro años atrás en el que aparecía con una bata negra, un mate y bailando una canción del recordado grupo de cumbia Pibes Chorros.