El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

Si bien la semana empezará con calor y algunas nubes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una caída en el termómetro y lluvias para el martes, jueves y viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este lunes en Rosario arrancará con calor, sol y algunas nubes. Sin embargo, se espera que la semana se torne inestable, con algunas lluvias y un importante descenso de temperatura.

Asimismo, según el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) hasta la tarde/noche del domingo, podrán registrarse chaparrones, lluvias y tormentas aisladas en Rosario y el territorio provincial

Sin embargo, el lunes no habrá probabilidades de precipitaciones aunque podría haber alguna nubosidad. La temperatura máxima podrá llegar a 29º y la mínima a 19º.

Para el martes desmejorarán las condiciones del tiempo para darle paso a un evento de inestabilidad que podría extenderse hasta el viernes, con mejoramientos temporarios, y asociado a la formación de lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. En este sentido, para el segundo día de la semana se prevén tormentas a la mañana y lluvias a la tarde noche . La temperatura oscilaría entre los 26º y los 19º.

>>Leer más: Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo

Para el miércoles no se esperan lluvias. Estará parcialmente nublado con una temperatura máxima que continuará bajando y llegaría a los 22º y una mínima que permanecerá en 19º.

El SMN pronostica algunas precipitaciones para la tarde noche del jueves. La jornada estará copada por las nubes, con una temperatura máxima de 20º y una mínima que caerá a 13º. El viernes promete continuar con la nubosidad y los chaparrones durante la mañana. La máxima bajará a 18º y la mínima a 16º.

image Rosario vivirá una semana inestable

Finalmente, para el sábado se espera que el tiempo se estabilice. Ya sin probabilidades de lluvias y con un sol que asomará durante toda la jornada, la amplitud térmica desaparecerá en una jornada que promete clavarse en los 17º.