Para Central Córdoba, ganar afuera del Gabino es la materia pendiente

En ese contexto y con la alegría de haber hecho el debut con la camiseta del matador, Tomás Ramírez se refirió al momento que comenzó a vivir en Tablada. “Me salió el partido casi perfecto, solo me faltó el gol. Lo importante fue que el equipo ganó con autoridad y los tres puntos quedaron en casa. Por la lesión de Mustachi, el técnico me llamó para ingresar y me dio un par de consejos. Por eso jugué tranquilo y tuve el apoyo de todo el plantel, estoy muy agradecido”, dijo el jugador oriundo de la ciudad de Victoria.