Palacios sería la solución para un carril superpoblado

No existe otro puesto en la cancha con tantas opciones como las que cuenta Newell’s para el extremo derecho. El problema es que ninguna de las alternativas fue una solución ni se consolidó en el puesto. Sebastián Palacios llegó al club para resolver ese inconveniente. Frank Kudelka lo pidió y la dirigencia le cumplió. El entrenador lo conoce por haberlo dirigido en Talleres y sabe lo que es capaz de dar. Después de un paso intrascendente por Independiente, la única incorporación de Newell’s en este mercado, a préstamo, será el responsable de afirmarse en un sector de la cancha donde hay otros cuatro futbolistas que se alternaron sobre la banda.

Palacios recién conoció a los nuevos compañeros en la mañana del viernes. Fue la primera práctica con el plantel. Recién incorporado, le llevará varios días para integrarse al funcionamiento del equipo. No hay chance de que arranque de titular mañana ante San Lorenzo, aunque Kudelka no adelantó el equipo y lo único que dijo fue que no habría grandes cambios. La presunción es que no moverá ninguna pieza, siendo Luis Leal el encargado de atacar por derecha.

El portugués es la alternativa que encontró Kudelka para jugar de extremo derecho en los últimos partidos antes del receso y en la reanudación de la Superliga. Pero no lo termina de convencer. Durante buena parte de lo que se lleva disputado de la Superliga no lo utilizó mucho, con el agregado de que en ciertas ocasiones no lo consideró porque no lo tenía en los entrenamientos al estar con su seleccionado, el de Santo Tomé y Príncipe.

La pretensión de Kudelka es un extremo desequilibrante por el costado y entonces pidió a Palacios, un conocido al que condujo en Talleres. “Nos da muchas posibilidades dadas sus características. Es rápido, intenso y juega al uno contra uno”, dijo el entrenador sobre la flamante incorporación rojinegra. “Nos puede aportar cosas importantes”, agregó.

Kudelka aclaró acerca de la posición en la cancha de Palacios, que “eventualmente lo puede hacer por izquierda”, como también “suelto adelante, de centrodelantero”. Pero es por derecha donde se desempeña habitualmente y donde el técnico lo piensa utilizar.

Hoy el titular allí es Leal, jugando 6 partidos desde el inicio sobre la banda. Lucas Albertengo fue probado de extremo derecho en 2 partidos desde el comienzo, con Rodrigo Salinas de centrodelantero, y no dio resultado. Alexis Rodríguez arrancó de titular por derecha y después de 3 encuentros fue al banco. Recuperó la titularidad y tras 3 partidos la volvió a perder. Y Cristian Insaurralde fue el restante que apareció sobre la banda en una presentación. Ninguno se asentó.

No existe ningún otro sector del campo de juego en el que haya habido tantas variantes y tantos nombres distintos en el equipo rojinegro. Es la razón principal para entender el pedido de Kudelka de un extremo derecho. Y lo eligió a Palacios, cuyo mejor rendimiento en el profesionalismo fue bajo la conducción del entrenador cuando ambos coincidieron en Talleres.

Palacios integró el plantel de Pachuca durante 2018 y retornó a Talleres en el primer semestre de 2019, para recalar en Independiente a mitad del año pasado. No anduvo bien. Participó de 14 partidos de la Superliga (8 de titular), con 2 goles, 3 por Copa Argentina y 2 por Copa Sudamericana.

El delantero, de 28 años y surgido de Boca, aceptó entonces reencontrarse con Kudelka en el Parque. Esa intensidad que mostró en Talleres y que le permitía desnivelar por el costado es la que se espera en Newell’s para tener otra variante de ataque. El DT de Newell’s se encuentra satisfecho con su llegada. Es el futbolista al que apuntó y lo tiene a disposición.

Físicamente, Palacios se encuentra bien porque venía entrenando con Independiente. Incluso entró en el segundo tiempo contra River (1-2) en el partido pendiente del 19 de enero último. Pero estar en ritmo es cosa distinta. No será nada extraño que muy pronto tenga minutos para jugar en la lepra.