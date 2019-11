Otro mal día de los zagueros

No hizo pie. Lema lucha con Bustos. El defensor tuvo otra tarde para el olvido.

No hizo pie. Lema lucha con Bustos. El defensor tuvo otra tarde para el olvido. Sebastián Suárez Meccia

La zaga central de Newell’s volvió ayer a cometer errores que fueron determinantes. Cristian Lema y Santiago Gentiletti defeccionaron, tal cual sucedió la fecha pasada contra Gimnasia. Ambos fueron en buena medida responsables del único gol del partido jugado en Córdoba, y también del penal que luego malogró Bustos. Los zagueros eran una garantía y sostenían a Newell’s en todo momento de la Superliga,incluso en los que más le llegaba. Pero declinaron en su juego y por eso la lepra perdió seguridad en el fondo.

En la acción que derivó en el gol de Talleres, Lema falló en el intento de frenar sobre la derecha a Valoyes, que se le escapó casi sobre la línea de fondo. El futbolista de Talleres sacó después un centro bajo que fue a donde se encontraba Gentiletti. El segundo marcador central rechazó de derecha hacia el medio, cuando lo que corresponde en esa clase de jugada es tirarla hacia un costado.

Ese mal despeje de Gentiletti le quedó a Payero, que llegaba de frente al arco. El derechazo del recién ingresado en el equipo cordobés se metió arriba, sobre la derecha de Aguerre, que no pudo hacer nada. Así el equipo del Indio Medina se ponía en ventaja.

La dupla de zagueros rojinegra ya había cometido un grosero en el primer tiempo. Gentiletti fue a cerrar sobre la banda derecha y Valoyes se la robó. Lema puso la mano y el árbitro Penel sancionó penal. Semejante equívoco fue resuelto por Aguerre, al contener el disparo de Bustos desde el punto del penal.

Si bien el trabajo defensivo es una tarea colectiva, individualmente fallaron ayer los marcadores centrales de manera decisiva.

Lema había tenido una noche negra frente a Gimnasia, equivocándose en el primero y el tercer gol del lobo. Tuvo un encuentro muy flojo. Y Gentiletti había estado impreciso en los pases de salida en las coberturas.

El declive de Newell’s se explica en parte por el presente de los marcadores centrales.

Leal y Rivero, desde afuera

El delantero Luis Leal y el volante Braian Rivero quedaron relegados del banco de suplentes para el cotejo de ayer ante Talleres. La Pantera había ingresado unos minutos ante Gimnasia y Rivero busca reinsertarse en la consideración de Kudelka, pero ayer no estuvieron en consideración para incluirlo ni siquiera el banco de suplentes. Con Rivero la historia se repite, ya que no estuvo nunca entre los relevos. No jugó ni un minuto en la Superliga.