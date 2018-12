Otra voz en la historia "Jarlan"

Para conocer el final de la novela de Jarlan Barrera habrá que esperar, inexorablemente, hasta los primeros días de enero, que es el momento que el jugador colombiano se puso como límite para hablar sobre lo que será su futuro. Claro que ya en ese momento debiera incorporarse a su nuevo club y en Central esperan lógicamente que sea Arroyito. Por lo pronto, ayer Kormac Valdebenito, uno de sus representantes, hizo declaraciones a Radio Caracol de Colombia en las que, entre otras cosas, dijo que "si Tigres dice que tiene un contrato firmado debemos aclararlo y ver cómo se soluciona el tema". Estas palabras fueron recibidas con cierto agrado en la sede de calle Mitre porque entienden que se trata de otro mensaje positivo para Central del lado del volante ofensivo, de 23 años.

Hace tiempo que en Central sostienen que Jarlan Barrera va a jugar en Arroyito a partir del año próximo luego de que finalice el contrato con Junior de Barranquilla. Nadie en Arroyito se anima a expresarse públicamente sobre las ilusiones que existen en este tema, pero hay indicadores que lo certifican. Los contactos con el futbolista nunca dejaron de existir y, además de eso, se está armando todo para que a partir del 3 de enero el colombiano se una al equipo que conduce el Patón Bauza.

Ayer Valdebenito no dijo dónde jugará Jarlan a partir de enero, pero con sus declaraciones pareció marcarle la cancha en cierto sentido a Tigres. Ese "debemos aclararlo" para ver "cómo se soluciona el tema" parece un desprendimiento del posteo que realizó el propio jugador el pasado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad. Allí Barrera, a través de la red social Twitter, publicó: "Quiero informar al medio en general, que las únicas personas que reconozco y tienen todas las facultadas para representarme son Sr. José Velasco y Sr Kormac Valdebenito". Pareció un claro mensaje no sólo hacia el club Tigres sino al empresario italiano Alessandro Monfrecola, supuestamente el representante a quien le firmó un precontrato en favor del club azteca.

Algunos días antes Jarlan Barrera le envió una carta al presidente de Tigres, Miguel Angel Garza Martínez, en la descartó haber entablado algún tipo de negociación con los mexicanos. Es más, en la misiva el futbolista habló de "acoso" de parte de Miguel Angel Guerrero y Monfrecola, quienes en su momento hablaron de que Barrera tenía ya una vinculación con Tigres. A esto Jarlan se refirió con las frases "conducta inapropiada" y "falsedad en la información". Es más, solicitó que esos supuestos apoderados de Tigres se abstengan de continuar con comunicaciones intimidatorias sobre la decisión de su futuro. De no suceder eso habló de posibles "acciones legales y disciplinarias en Fifa por ese impropio proceder".

Por estas frases que Barrera utilizó en ese momento, que fue en la previa de la final por Copa Sudamericana entre Atlético Paranaense y Junior, ayer desde Colombia reforzaron la idea de que "todo está dado para que Jarlan vaya a jugar a Rosario. Si está rechazando el acuerdo con Tigres quiere decir que irá a Central".

La misma fuente consultada habló de una supuesta consulta que Barrera habría realizado ante la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia (Acolfutpro) para asesorarse respecto a la firma de los dos contratos. De todas formas, desde esa asociación le confirmaron a este medio que están al tanto de la situación, pero que no tienen registro sobre esa consulta.

"Nosotros no tenemos ningún rencor, Tigres es un gran club. No tenemos la certeza de que ese papel que muestran como firmado esté firmado por Jarlan. Hay una tercera parte que son estos agentes y ahí hay un vacío que no logramos entender. A Jarlan lo tenemos que cuidar todos, lo tratan de mercenario y no deben tratarlo así" agregó Valdebenito.

Mientras todas estas voces van apareciendo, en Central prefieren mantener el bajo perfil, sin que ello haga mella en la convicción de que el próximo 2 de enero Jarlan Barrera viajará rumbo a Rosario.