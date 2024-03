Otra polémica de Chilavert: criticó el llanto de Vinicius ante los insultos racistas

El ex arquero José Luis Chilavert cargó contra el delantero brasileño Vinicius Jr, quien este lunes lloró en conferencia de prensa por los insultos racistas que recibe en España, al afirmar que "el primero que insulta y ataca es él" y que "el fútbol es para hombres". Las palabras del paraguayo no hicieron otra cosa que generar una polémica.

"Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando. Nunca he pensado en irme de LaLiga porque si no les daría a los racistas lo que ellos quieren", declaró con lágrimas en los ojos Vinicius durante una rueda de prensa.