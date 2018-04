Ortigoza mostró algo de su fútbol

Muchas de las miradas canallas también estaban posicionadas con toda su furia en la figura de Néstor Ortigoza. No sólo Leo Fernández era el blanco de los cuestionamientos. También lo era el volante. Pero el volante ayer fue lo más potable que mostró el equipo en el mano a mano que cedió sin concesiones ante Defensa y Justicia. Mientras estuvo en cancha, el ex San Lorenzo ratificó la chapa de jugador diferente. Sacó más que un aprobado en el debut de titular. Pidió siempre la pelota. La entregó en todo momento redondita. Ordenó a sus compañeros. Y el físico le aguantó bien hasta que se quedó sin nafta y el cuerpo técnico decidió cambiarlo por el pibe Joel López Pissano a los 69. De los cuatro cambios que hizo el DT para esta cita fue el único que entendió todo.

La lluvia generó que el campo de juego estuviera pesado. Eso le come piernas por naturaleza a cualquier jugador. Pero Ortigoza se la bancó mientras se adueñó del equipo. Fue la voz de mando. El generador de juego. Lástima que no encontró jamás un socio. Si no la historia, tal vez hubiera sido otra ayer en Florencio Varela. Central terminó perdiendo al cuerpo técnico (ver páginas 2 y 3). Pero al menos recuperó a un jugador que puede ser determinante si encuentra un compañero que hable el mismo idioma. El Gordo hizo todo simple. Al menos ayer lo ratificó, ya que en el amistoso con Lanús había sido la figura y cuando había entrado ante Olimpo no desentonó. Estuvo 69' en escena e hizo mucho más que le resto de sus compañeros. Otro que aportó fue el Chaqueño Herrera, quien marcó el descuento en el 3 a 1. La actuación de Orti fue una especie de bálsamo para todo Arroyito. Puede inyectarle esa claridad conceptual que tiene por naturaleza mientras el equipo busca salir a flote.