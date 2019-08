Origen Canalla criticó el cobro del Día del Club

"Basta de una vez", reza un fragmento del comunicado que emitió ayer la agrupación Origen Canalla, cuyo principal referente es Diego Lavezzi, y en el que critica con dureza la decisión de la comisión directiva de ejecutar el Día del Club en el "momento crítico" en materia económica que vive el país.

El texto habla de "la falta de sensibilidad y lectura de la coyuntura del momento", ya que "se espera para agosto una de las inflaciones mensuales más alta del último tiempo".

El comunicado agrega que "la excusa del clásico y Racing, y la falta de financiamiento, nos hacen pensar nuevamente: ¿dónde quedó aquella premisa del club eminentemente popular? ¿Y los recursos genuinos que pregonaron durante 10 años siendo críticos de los gobiernos de turno?"

La agrupación Origen Canalla critica la ejecución del Día del Club, advirtiendo que quienes históricamente cuestionaron todo aumento tipo de cuotas "hoy son los mismos a los que no les tiembla el pulso para bajar el gatillo y decidir que los socios activos en septiembre paguen 1060 pesos cada uno". Y advierte que "ya hubo un aumento de cuota este mes y está previsto otro para fin de año. Es hora de entender que el hilo no debe cortarse por lo más fino y que la billetera de los socios canallas ya no tiene más margen para ser la única manera de financiar un déficit operativo preocupante".