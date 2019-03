Héctor Bidoglio transita la semana más compleja desde que asumió la dirección técnica rojinegra a fines del año pasado. Porque tiene bajas sensibles que subsanar para rearmar el equipo tras dos derrotas en fila (River y Talleres) de cara a lo que será un duelo chivísimo ante Gimnasia, el viernes, a las 19, en el bosque platense. Así el saldo de la caída ante la T excedió lo que fue la no acumulación de tres puntos vitales para la tabla del promedio de la próxima temporada porque dejó muy maltrecho al plantel para lo que viene. Es que por lesión o expulsión no podrán estar Jerónimo Cacciabue, Braian Rivero, Mariano Bíttolo, Ribair Rodríguez ni Leonel Ferroni. Todos jugadores que en mayor o menor medida le aportaban soluciones al técnico para visitar al Lobo. Por ello el DT rojinegro deberá hacer un trabajo de orfebre para amalgamar a los once que irán por la reivindicación a la ciudad de las diagonales. Claro que estará disponible Cristian Insaurralde al igual que Stéfano Callegari y el máximo foco de la esperanza estará depositado en Maxi Rodríguez, que será evaluado en el transcurso de la semana para ver si puede reaparecer en La Plata (ver aparte). Y ante la baja de Bíttolo, Newell's ya solicitó formalmente que el juvenil Juan Freytes no se sume al Sub 20 para el que había sido citado por el DT Fernando Batista y recibió el okey.

De atrás para adelante, en la última línea hay un par de cuestiones para tener en cuenta. El principal foco de atención está en el lateral izquierdo, ya que Mariano Bíttolo sufrió un esguince de rodilla izquierda y se le realizarán estudios para determinar el grado de la lesión. Igualmente ya está descartado para el cotejo del vienes.

Aquí uno de los reemplazantes naturales era Leonel Ferroni, pero fue expulsado en la reserva ante River y como fue sancionado con dos fechas no podrá estar ante Gimnasia. Y la otra alternativa es el juvenil Juan Freytes, que incluso suplantó a Bíttolo ante Talleres en el complemento. Ocurre que Freytes había sido citado a la selección Sub 20 para sumarse esta semana de cara a la participación en una gira por España entre el 18 y el 24 de marzo. Pero ante las bajas en esta posición, Newell's ayer solicitó formalmente que Freytes no esté abocado al combinado albiceleste para que esté disponible para Bidoglio. Y tuvo la aceptación de la AFA, acordando que estará disponible para próximas convocatorias. Por ello todo indica que será el lateral izquierdo el viernes ante Gimnasia.

En tanto, en la última línea, Newell's podrá tener disponible a Stéfano Callegari, que superó una distensión en el recto derecho y será opción. Lo que resultaría extraño es que ante el mal de ausencias alguno de los zagueros se adelante a dar una mano a la mitad de cancha, como podría ser Teodoro Paredes.

Justamente en la zona media es donde está el mayor inconveniente para Bidoglio. Porque no tendrá a Jerónimo Cacciabue (expulsado), Braian Rivero (llegó a las cinco amarillas y deberá purgar una fecha) ni a Ribair Rodríguez (también expulsado ante la T). Entonces el DT deberá rascar la olla para recomponer la zona media. Los candidatos a ingresar son Aníbal Moreno (fue al banco de primera) y Juan Manuel Requena (actuó en reserva), claro que en caso de jugar esta dupla el perfil del corazón del equipo será totalmente juvenil. Pero no hay que descartar otras alternativas. Los otros volantes que jugaron en la reserva el fin de semana (derrota 2-1 ante Talleres en Bella Vista ) fueron Diego Calcaterra y Denis Rodríguez, este último con experiencia en primera. No parece que Lisandro Alzugaray pueda retroceder, ya que tiene más vocación ofensiva.

Por su parte, del medio hacia adelante recuperará seguro a Cristian Insaurralde y harán todo lo posible para que llegue Maxi Rodríguez. Este es el escenario complejo previo al duelo ante Gimnasia, un rival que buscará recomponerse tras la dura derrota en el clásico y que está muy comprometido con los promedios para la presente temporada. En tanto, el Lobo ayer perdió a Lorenzo Faravelli y al arquero Martín Arias (expulsados) y a Gonzalo Piovi (cinco amarillas).

Newell's irá el viernes a La Plata en busca de la "diagonal" que lo reencuentre con la senda de los resultados positivos. Dos derrotas seguidas ameritan una rápida reacción.

Al Sub 20

Tres juveniles leprosos fueron citados para la selección Sub 20 por Fernando Batista para entrenarse a partir de mañana en el predio de Ezeiza. Juan Freytes no irá porque lo necesita Bidoglio (ver aparte). Sí lo harán Francisco González y Enzo Cabrera.