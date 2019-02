"Quiero mostrar para qué vine a Central". Miguel Barbieri sabe que está ante su gran oportunidad. Llegó desde Racing a mediados del año pasado y prácticamente no jugó. Se desgarró en la pretemporada y cuando se recuperó y tuvo lugar en el equipo para enfrentar a Almagro por la Copa Argentina, otra vez se lesionó y no volvió a recuperar su lugar. Por eso sabe que es ahora o nunca, porque la remó de atrás y sus competidores fueron cayendo en la consideración de Edgardo Bauza. "Llegué a Central para jugar y ahora tengo que demostrar dentro de la cancha", dijo el zaguero central que sustituirá a Oscar Cabezas, luego del mal desempeño del colombiano. "Tomo la chance con una responsabilidad importantísima. Es una oportunidad que por cuestiones de lesiones no pude aprovechar el semestre pasado. Quería ganarme el lugar sabiendo que arrancaba de atrás", se explayó. Bauza clamó a gritos por un zaguero de jerarquía en el receso, pero la dirigencia no quiso quemarse como en otros mercados y al no tener uno seguro de ese nivel, optó por no invertir. Más porque en el plantel había otros tres además de Matías Caruzzo. En ese sentido, el Patón puso a Marcelo Ortiz en el primer amistoso de pretemporada con Belgrano y le fue mal. Luego le devolvió el lugar a Cabezas y tampoco convenció ante Huracán. Ahora ruega porque Barbieri rinda como él quiere. "Hice todo lo posible para recuperarme. Las lesiones fueron chocantes pero siempre traté de ser positivo". Y pese a la insistencia del Patón por un zaguero, Barbieri dijo que "nunca me vi afuera de Central, todo lo contrario. Tengo sed de revancha, quiero mostrar para qué vine".