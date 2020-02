"Nuestra creencia es pensar en el triunfo", reflexionó Kudelka

Más allá de que Lanús sea uno de los mejores equipos del torneo, Frank Kudelka no renuncia a la idea de juego. “Nuestra creencia es pensar siempre en el triunfo”, declaró ayer el entrenador rojinegro, quien piensa que será “un partido intenso, de ataque”. Durante el encuentro con la prensa habló de la merma de goles en los últimos partidos. “Tenemos que mejorar esa parte final de nuestro juego”, sostuvo.

“Lanús es un equipo importantísimo que está en lo más alto de la tabla. Tenemos nuestras pretensiones, y nuestra creencia es pensar siempre en el triunfo, más allá de contra quién juguemos y en el lugar en que juguemos. Va a ser una buena prueba para seguir escalando en nuestros objetivos”, manifestó.

“Será un partido intenso por donde se lo mire, de búsqueda, de ataque. Y allá vamos por un triunfo”, planteó.

Kudelka aseguró que no es un tema que lo alarme que los delanteros Albertengo y Leal no vengan convirtiendo. Pero sí consideró necesario mejorar en la puntada final. “El caudal tan importante de goles a favor que tenemos en el torneo no se sostuvo por una racha goleadora de un determinado jugador. Pero tenemos que mejorar esa parte final de nuestro juego para incrementar o volver a ser un equipo que hacía bastantes goles”, dijo.

Cuando se lo consultó por una posible desventaja física de Lanús, debido a que se presentó el miércoles por la Sudamericana, lo minimizó. “Hoy en día los equipos están preparados para jugar de la misma manera en forma consecutiva. Todo depende también de cómo transcurra el partido”, dijo.

De inmediato aclaró sus dichos tras el partido ante Estudiantes, cuando manifestó que su rival tenía 48 horas más de descanso. “No lo dije como atenuante, sino por las características en la composición de nuestro plantel. Hasta corrimos más que Estudiantes”, señaló.