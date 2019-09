“Lo más importante fue resarcirnos de lo que no hicimos ante Vélez y ganar. Hubo muy buenas situaciones partiendo desde la posesión de la pelota. Y valoro tanto eso como el resultado, porque todos queremos jugar lindo pero a veces la pelota quema. Y hoy los muchachos demostraron valor para jugar”, fue lo que priorizó el entrenador rojinegro Frank Kudelka tras la goleada.

Asimismo remarcó la trascendencia de volver a sumar los tres puntos en el Coloso: “Tres triunfos de local significan mucho” y más porque llegó otra alegría para revertir la dura caída en Liniers, en la primera salida del equipo de Rosario. “Es que en la derrota siempre se generan dudas. Por eso había que ganar. Y ganamos, aunque no libres de errores”, indicó.

Al toque marcó el camino: “Hay que seguir trabajando para conseguir lo que nos proponemos, como en la nobleza que tuvo el equipo para correr cuando trató de recuperar la pelota y en la valentía cuando la tuvo para jugar”.

También elogió que “hubo goles de buena factura desde la posesión”, aunque aceptó que “el gol de ellos vino por una mala posesión. Pero seguimos intentando jugar y lo valoro”.

Con respecto a los cambios, el técnico leproso explicó: “Seguiremos buscando alternativas y para ello están las variantes”.

Mientras cuando le preguntaron por el nivel que está demostrando Lucas Albertengo respondió: “Está con mucha confianza y eso es muy bueno. Se prodiga por el equipo. Y nos da multiplicidad de puestos”.

En cuanto a la lesión de Mauro Formica (ver página 3), fue cauteloso: “Esperaremos los estudios (se le practicarán hoy) como ante cualquier lesión, no vamos a elucubrar una opinión cuando no tenemos los estudios que corresponden. Estamos ante una lesión fuerte pero con expectativas y esperanzas que los estudios dictaminen que no sea tan importante”.

¿No habló del clásico? Muy poco, es que “faltan 15 días para que se juegue. Entiendo la ansiedad, pero recién terminamos este partido, al que debemos analizar y también disfrutar porque lo ganamos”. Sin embargo, adelantó que mirando al choque de la 6ª fecha en Arroyito: “Tenemos la obligación de llegar de la mejor manera posible”.