"Nos faltó determinación"

"Tenemos que volver a ser los mismos que arrancamos el campeonato". Con esa frase, Frank Kudelka admitió que Newell's declinó en su fútbol, sin tener capacidad de reacción para recuperarse de la categórica derrota sufrida frente a Gimnasia. "El equipo no tuvo determinación en cuanto a la forma de juego como en otros partidos", planteó el DT, que ayer recibió el cariño de los hinchas locales, por el buen recuerdo que dejó en su paso por la entidad cordobesa. "La diferencia estuvo en que las pelotas que no defendimos bien fueron adentro y en las que ellos no defendieron bien no la metimos", dijo.

"Merecimos empatarlo. Fue un partido discreto, intenso, inseguro de ambos lados. Hubo mucha tensión, pocas opciones de gol y poca lucidez de ambos lados. Cada equipo tuvo dos o tres remates. Ellos la metieron y nosotros no", declaró Kudelka.

"La diferencia estuvo en que las pelotas que no defendimos bien fueron adentro y en las que ellos no defendieron bien no la metimos", insistió el entrenador, quien en los momentos más interesantes de la conferencia sostuvo que "el equipo no tuvo determinación en cuanto a la forma de juego como en otros partidos".

Kudelka hizo hincapié en la escasas llegadas de riesgo, siendo que era una de las virtudes de la lepra hasta hace poco. "Fue un partido parejo, pero llegamos poco al arco y eso no va con la esencia de lo que hacíamos antes. Arrancamos bien con la pelota desde atrás, pero no transitamos bien con ella. Y si lo conseguíamos, la terminábamos mal", planteó.

Kudelka dijo que la conquista de Talleres fue por una equivocación del equipo. "El gol viene por un error nuestro, o mejor dicho tres errores, cuando eso antes no lo cometíamos", subrayó.

"Tenemos que volver a ser los mismos que arrancamos el campeonato", manifestó.

"Es muy difícil elaborar una opinión en el momento de una derrota. Uno es humano y tiene tristeza. Prefiero ser optimista y pensar que hicimos cosas buenas en el campeonato y por eso estamos donde nos encontramos. Hay que salir rápidamente de esto", dijo.

"Teníamos un equipo equilibrado y con buenas prestaciones, pero no estamos siendo los mismos que en ese momento", concluyó el DT.

La Lepra celebró su 116 aniversario

La entidad leprosa celebró ayer su aniversario número 116 años de la fundación de Newell’s Old Boys. “¡Orgullosos de una gran historia!”, manifestaron desde el club ayer por la mañana mientras se realizaba la 11° edición de la “Maratón aniversario de Newell’s” en los alrededores del estadio. Los rojinegros recibieron muchos saludos, no sólo de clubes de nuestro país sino del exterior. Por ejemplo, de Olympique, donde jugó Heinze y dirigió el Lobo Bielsa.