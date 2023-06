Noche caliente contra Lobo Medina y dos rojas para Newell's

Newell's le protestó a Lobo Medina la expulsión de Martino y que no midió igual por el planchazo a Recalde, tras lo cual hubo dos rojas más: Sforza y Ferreira.

El pitazo final fue caliente para todo el mundo. Los hinchas de Huracán se la tomaron con Sebastián Battagllia y los jugadores y el DT de Newell’s con el árbitro Luis Lobo Medina . El saldo fue mucho peor, ya que en medio de las protestas, el juez le sacó roja a Juan Sforza, aunque parecía que también a Cristian Ferreira. En el partido ya había echado a Ángelo Martino , lo que generó la primera gran molestia leprosa, y no expulsó a Valentín Sánchez por una patada tremenda a Jorge Recalde.

El partido fue siempre áspero y a los 11 segundos del complemento Martino no se cuidó mucho ya que estaba mal amonestado, pero amonestado al fin, pegó una patada de amarilla a Hezze, Lobo Medina le sacó la segunda y lo echó. La bronca leprosa es que en el primera era falta de Cóccaro al lateral izquierdo rojinegro y no solo la cobró al revés sino que lo amonestó. Con la segunda llegó el enojo.

Después llegó la plancha malintencionada de Sánchez sobre Recalde que el árbitro obvió, y que fue tan importante que obligó a salir al paraguayo. Eso terminó de explotar a Newell’s. Para colmo llegó el penal que consideraron dudoso, pero ahí no hubo dudas: fue mano de Mosquera.

Pero pese a que la atajada de Hoyos evitó un mal mayor, no calmó a los rojinegros y con el pitazo final se le fueron encima a Lobo Medina, quien antes de que llegara Heinze ya había echado a Sforza. Parecía que también a Cristian Ferreira, pero después quedó claro que no pese a la que TV los dio a los dos. “Sos malo”, le reprochó el Gringo. “Los protagonistas son los jugadores”, le espetó pero no hubo vuelta atrás. El peor saldo estuvo allí.