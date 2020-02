No hay dos sin... cuatro

Cambios. Formica tiene un pie afuera por la pubalgia que no lo dejó seguir ante Estudiantes. Atrás está Gabrielli, que se desgarró.

Sin el Gato Formica, sin el uruguayo Gabrielli, ¿con el longilíneo Albertengo? Dos confirmaciones y una duda. Los tres están en “enfermería”, pero hoy solamente aparece el delantero como el único que podría ser de la partida el domingo en cancha de Lanús, quizás también infiltrándolo, aunque su presencia no se presenta como una necesidad imperiosa. Los tres tienen reemplazantes. El 10 leproso sería suplantado por Pablo Pérez, el nuevo 26 (ver aparte). El 4 por Facundo Nadalín. Y el 30 por Sebastián Palacios, que viene pidiendo pista desde que llegó a pedido insistente de Kudelka y tras dos partidos saltando desde el banco sería buen momento para que ingresara, o por el mismo Pérez. ¿Y cuatro cambios para que también ingrese Rivero?

Ya antes de que terminara el partido del sábado con el empate sin goles a Estudiantes se sabía que Formica y Gabrielli no estarían para viajar a Lanús. Es más, el lateral ya quedó descartado para las próximas y últimas 4 fechas de este torneo (Lanús, Colón, Racing y Godoy Cruz), mientras que el habilidoso volante presenta una pubalgia y si bien desde el cuerpo técnico y médico nadie lo descartó, lo normal sería que descansara. Lo de Albertengo se supo después, que en el primer tiempo sintió una molestia (esguince de tobillo) y que lo infiltraron para que continuara, hasta que a los 61’ lo reemplazó Palacios.

Lo más claro es el cambio puesto por puesto de Nadalín por Gabrielli. Esto no modificará la estructura defensiva rojinegra.

En cambio, la casi segura ausencia del Gato y la más que probable de Albertengo tienen variantes hasta de esquema de juego o movimientos posicionales.

La lógica indica que Pablo Pérez tiene demasiado nombre, y en especial en Newell’s, como para venir y sentarse en el banco. Sobre todo porque si Formica no está diez puntos no es necesario arriesgarlo. El recién llegado de Independiente es un jugador que siempre mira al arco de enfrente, pese a que “juega de 8” y lo puede reemplazar en ese sentido. En cambio, suena difícil (no imposible) que Pérez, el Gato y Maxi Rodríguez pudieran jugar los tres a la vez.

En los últimos dos partidos cuando Mauro salió el que ingresó fue Braian Rivero (contra San Lorenzo y Estudiantes), de características más defensivas pero con buen panorama para atacar. Y para ir a cancha de Lanús también suena como gran candidato. Entonces, si él es el elegido para ingresar por Formica, Pablo Pérez también podría ingresar por Albertengo. Claro que de esa forma no le tocaría a Palacios la titularidad porque suena raro que también lo hiciera ingresar en lugar de Leal, más allá de que el portugués tampoco viene cumpliendo buenas actuaciones en los tres partidos de este año.

Otra variante es si salen los dos puntas, Albertengo y Leal, para que ingresen Pérez y Palacios, los dos refuerzos. Así serían 4 las variantes.

Entonces, con Aguerre en el arco, la línea de 4 integrada por Nadalín, Lema, Gentiletti y Bíttolo, más Julián Fernández como volante de contención tradicional, la pregunta sería: ¿cómo podría quedar el equipo del medio hacia arriba, con 5 futbolistas?

Opción 1: Rivero, Pérez, Moreno, Maxi y Palacios (Leal o Albertengo).

Opción 2: Pérez, Formica, Moreno, Maxi y Leal (o Palacios o Albertengo).

Opción 3: Rivero, Moreno, Maxi, Palacios y Leal o Albertengo.

De todas, asoma como más probable la primera. Claro, lo definirá el entrenador antes del partido o el sábado cuando se conozcan los concentrados o mañana cuando Kudelka hable en conferencia de prensa y descarte o no algunas de las chances.

Lanús ganó por la Sudamericana

Con todos los titulares y una victoria por 3 a 0 el granate se impuso a Católica de Ecuador en el partido de ida de la Copa Sudamericana. Los goles fueron de Lautaro Acosta (53’) y Nicolás Orsini (75’ y 80’) en el segundo tiempo. El DT Luis Zubeldía debió reemplazar al volante Facundo Quignon, que quedó en duda para recibir el domingo a Newell’s.