No hay análisis si no está Messi

El triunfo de ayer contra Italia es sencillamente irrelevante para el análisis de Jorge Sampaoli. Sólo le sirve para contarles a sus hijos Sabrina y Alejandro que Argentina engordó las estadísticas ante la selección azzurra, que dicho sea de paso hoy es menos medida que otras veces porque no estará en Rusia 2018. Además es imposible que el Zurdo saque conclusiones de un 2-0 que se consiguió sin Lionel Messi y con algunos jugadores que seguramente no serán titulares en el debut mundialista frente a Islandia en Moscú. Los amistosos previos al Mundial no son indicadores de nada. En realidad, no sirven para nada. Y mucho menos ayudan a Argentina porque jugó sin Messi. Cómo evaluar el rendimiento de un equipo que funciona exclusivamente bajo el influjo del rosarino. O acaso alguien cree que Argentina tiene una mínima chance de levantar la tercera copa de su historia sin Leo. El Zurdo no miente cuando enfrenta a los periodistas y reconoce con sinceridad que esta selección es la de Messi. Por eso cuando no juega él es infructuoso hablar de cómo se jugó.