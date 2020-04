"No está resuelto, pero ahora no se piensa en el promedio"

“Somos un equipo que se armó para salir de la zona del descenso y no digo que lo hemos resuelto, pero sí que por el momento hicimos que Newell’s se olvide de pensar en el descenso. Se puede mirar para arriba, a las clasificaciones a los torneos internacionales, algo que es muy positivo”, enfatizó Alan Aguerre para graficar el presente futbolístico leproso.

En cuanto al fútbol redondearon una campaña muy buena en la Superliga y arrancaron muy bien en la Copa Superliga. ¿Cómo evalúas lo que se lleva jugado de la temporada global?

Hicimos una muy buena campaña en lo que fue el torneo de Superliga, quizás un poco opacada en el final por la derrota de local con Godoy Cruz que nos impidió terminar en los puestos de arriba. Pero en el comienzo de la nueva Copa ganamos un partido muy importante en Santiago del Estero. En general en la temporada puedo decir que encontramos rápido un sistema de juego, después hubo un momento que perdimos con Gimnasia de local que nos causó dudas, pero sobre todo en el inicio del 2020 agarramos una solidez muy buena. Hay mucho para mejorar todavía. Newell’s se está terminando, no de conocer, pero sí de afianzarse como equipo. Hay otros planteles que tienen buenos resultados porque son procesos de años y nosotros empezamos una etapa nueva.

Les faltan algunos puntos para zafar definitivamente del descenso y ahora están en zona de copas. ¿Hay más tranquilidad?

Creo que lo que nos dio mucho resultado es ir partido a partido y no pensar tanto en las tablas y en las proyecciones. Y hoy que está todo parado hablar de las expectativas es complejo, ya que ni sabemos si va a terminar el torneo. Sí somos un equipo que puede aspirar alto, donde si bien no se solucionó el tema del descenso porque nos faltan puntos, sí estamos alejados y dada la situación complicada en la que arrancamos el saldo es más que positivo.

Se habla de que podrían suspenderse los descensos y comenzar un torneo nuevo. ¿Tenés alguna opinión al respecto?

No tengo ninguna opinión porque no sé cómo seguirá todo esto en cuanto a la pandemia. En qué momento vamos a volver a entrenar tampoco se sabe. Decir algo hoy puede quedar en la nebulosa.

Estás en un gran nivel, renovaste contrato con Newell’s, pero seguramente hay equipos que estarán interesados en vos. Se te nota muy cómodo en el club y con el afecto de la gente. ¿Querés seguir en Newell’s por mucho tiempo más o cómo ves tu futuro deportivo?

Trato de no pensar en el más allá, pero me siento muy cómodo en Newell’s. Muy a gusto. Disfruto del día a día y me imagino atajando mucho tiempo acá, pero después se pueden dar diferentes situaciones. Ahora me enfoco en el presente y la verdad es que estoy muy cómodo.

Mensaje para los leprosos

“Lo primero es desearles la mejor salud a todos. Después cuando se resuelva la situación, los jugadores vamos a volver de la mejor manera tratando de defender como siempre a Newell’s. Esperemos que en el futuro la gente vuelva a la cancha. Sin duda que la prioridad hoy es la salud y hay que cuidarse. Los jugadores vamos a estar preparados para volver a disfrutar de la fiesta que se vive en cada partido”, puntualizó un seguro Aguerre.